Трамп пожартував про Перл-Гарбор під час зустрічі з прем’єркою Японії

Атака на Перл-Гарбор відбулася 7 грудня 1941 року, коли японська авіація завдала раптового удару по військово-морській базі США

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі допустив неоднозначний жарт про атаку на Перл-Гарбор. Про це повідомляє DW, передає «Главком».

Інцидент стався 19 березня у Білому домі під час спілкування з журналістами. Відповідаючи на запитання про відсутність попередження союзників щодо операції проти Ірану, Трамп пояснив це необхідністю ефекту несподіванки.

«Ми нікому про це не казали, бо хотіли несподіванки», – заявив він.

Після цього президент звернувся до японського журналіста з жартом, згадавши події 1941 року: «А хто знає про несподіванки краще за Японію? Чому ви не розповіли мені про Перл-Гарбор, га?».

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі публічно не коментувала ці слова. Водночас, за спостереженнями журналістів, у момент жарту вона підняла брови та напружено посміхнулася.

Атака на Перл-Гарбор відбулася 7 грудня 1941 року, коли японська авіація завдала раптового удару по військово-морській базі США на Гаваях. Унаслідок атаки було знищено або пошкоджено значну частину Тихоокеанського флоту США, загинули понад 2 тис. американських військових і цивільних. Цей напад став приводом для вступу Сполучених Штатів у Другу світову війну.

За повідомленням Reuters, президент США Дональд Трамп активізував переговори з Японією щодо її можливої участі у війні проти Ірану на тлі обмеженої підтримки з боку європейських союзників.

Раніше Трамп публічно критикував союзників за недостатню підтримку американсько-ізраїльської кампанії проти Ірану, попри заяви, що США здатні діяти самостійно. Водночас Вашингтон потребує додаткових ресурсів, зокрема кораблів для розмінування та супроводу танкерів в Ормузькій протоці.

Японська сторона наразі не отримувала офіційного запиту від США, однак вже аналізує, які форми підтримки можуть відповідати її законодавству. Йдеться не лише про військово-морську допомогу, а й про можливу участь у виробництві або спільній розробці ракет для поповнення американських запасів.

Ситуацію ускладнює і зовнішньополітичний контекст. Останні заяви японського керівництва щодо Тайваню вже викликали напруження у відносинах з Китаєм, а нові кроки на підтримку США можуть ще більше загострити ситуацію в регіоні.