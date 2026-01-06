Соратнику Навального загрожує депортація з Литви через антиукраїнські висловлювання

Литва може забороняти вʼїзд іноземців, які проти суверенітету України, або анулювати їм дозвіл на проживання

Так званий російський опозиціонер, колишній голова правління Фонду боротьби з корупцією Леонід Волков, що нині мешкає в Литві, назвав російських добровольців, що воюють за Україну, «нацистами» й негативно висловився про українських посадовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

У мережі зʼявилося листування Волкова з представницею «російського добровольчого корпусу» у складі Головного управління розвідки, у якому опозиціонер принижував командира підрозділу Дениса Капустіна. Наприкінці грудня розвідники інсценували смерть Капустіна, і в тому листуванні Волков зрадів цій новині.

«У певному сенсі денацифікація дійсно відбулася. Помер нацист, який своїм існуванням був подарунком для кремлівської пропаганди», – написав він.

Соратник Навального також назвав тодішнього керівника розвідки Кирила Буданова «огидним провінційним політичним технологом». «Сподіваюся, що після Капустіна підуть і його друзі. Буде посаджений [Андрій] Єрмак, буде посаджений [Михайло] Подоляк, буде посаджений Буданов і вся інша пропагандистська, лицемірна зграя. І тоді Україна матиме шанс на перемогу. А поки вона ставить на Капустіна, їй ніщо не світить», – заявив політик.

Після того як ці повідомлення стали публічними, Волков назвав їх «емоційними й різкими», зазначивши, що йому «не слід було писати» цього. Водночас він повторив, що погано ставиться до «неонацистів», а ще – поскаржився на «роздування ненависті до всіх росіян».

На тлі цього голова парламентського Комітету з питань закордонних справ Ремігіюс Мотузас поставив питання, чи може Волков залишатися в Литві. Як зауважив міністр закордонних справ Кястутіс Будріс, іноземців, які виступають проти права України на самооборону, територіальну цілісність і суверенітет, можуть не пустити до Литви або їм можуть анулювати дозвіл на проживання.

Литовська міграційна служба вже звернулася до Державного департаменту безпеки (VSD) через висловлювання російського опозиціонера. Якщо цей департамент вирішить, що проживання Волкова у Литві становить загрозу державній безпеці, громадському порядку або здоров'ю людей, то його дозвіл на тимчасове проживання може бути скасовано.

Нагадаємо, російського «опозиціонера» Ігоря Рогова, який отримав політичний притулок у Польщі, підозрюють у роботі на ФСБ Росії. Чоловік збирав інформацію про працівників Міністерства закордонних справ Польщі, урядові програми та інших росіян, які перебувають у країні.

Під час розслідування в телефоні Ігоря правоохоронці знайшли фотографії газопроводу й теплопроводу, а також з’ясували, що він був отримувачем пакунка з вибухівкою, детонаторами та блоком живлення. Саме цей пакунок допоміг спецслужбам вийти на 29-річного росіянина зі Саратова, який також мав політичний притулок у Польщі.