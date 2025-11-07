Трамп заявив, що розмовляв з Путіним та Сі про денуклеаризацію

Американський лідер заявив, що вони могли б підірвати світ 150 разів, але «у цьому немає потреби»

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів окремі перемовини з президентом Китаю Сі Дзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним щодо денуклеаризації. Про це він сказав під час зустрічі з лідерами країн Центральної Азії, пише «Главком».

Як зазначив Трамп, США мають найбільше ядерної зброї у світі, Росія займає друге місце, Китай – третє. Він відзначив, що ці дві країна значно відстають від Штатів, але вже через декілька років зможуть наздогнати, бо «працюють понаднормово» над цим.

Американський лідер заявив, що вони могли б підірвати світ 150 разів, але «у цьому немає потреби».

Трамп каже, що кошти, котрі спрямовуються на створення ядерної зброї, можна було б спрямувати на інші речі, які будуть корисними для людей.

Раніше Трамп казав, що Сполучені Штати – єдина країна, яка не проводить ядерних випробувань, він зазначив, що США не хочуть бути єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань та доручив Пентагону розпочати тестування ядерної зброї.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін доручив уряду опрацювати можливість тестового вибуху атомної бомби. Раніше з такою пропозицією виступив міністр оборони РФ Андрій Білоусов. У 2023 році Росія вийшла з договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, підписаного в 1996 році. Ядерні випробування такого роду не проводилися в країні з 1990 року.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує офіційних роз’яснень від Сполучених Штатів Америки після заяв президента Дональда Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань.

Як пише The Washington Post, ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, можуть підірвати його шанси на здобуття Нобелівської премії миру та спровокувати непотрібну ескалацію.