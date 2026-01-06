Макрон анонсував розмову з Путіним

Макрон заявив про відновлення контакту з Путіним у найближчі тижні

Макрон підкреслив, що контакти з Путіним будуть відновлені найближчим часом

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в найближчі тижні планує відновити контакти з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це Макрон заявив під час свого виступу на саміті «Коаліції охочих», що пройшов сьогодні, 6 січня в Парижі, пише «Главком».

На запитання журналістів щодо можливості відновлення діалогу з Путіним, Макрон підкреслив, що цей контакт буде відновлений найближчим часом. Хоча деталі майбутніх переговорів поки не були розкриті.

Раніше Макрон заявив, що європейським лідерам треба поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним.

Тоді речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий до розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Згодом Франція підтвердила свою готовність до можливих переговорів між президентом Еммануелем Макроном і російським диктатором Володимиром Путіним.

Варто зазначити, що остання зустріч між Макроном і Путіним відбулася в лютому 2022 року, перед початком вторгнення Росії в Україну. Тоді Макрон намагався виступити в ролі посередника і провести переговори для деескалації напруженості навколо України. Зустріч пройшла в Москві, і хоча Путін і Макрон обговорювали можливі варіанти для уникнення війни, вона не призвела до конкретних результатів, а війна розпочалася менш ніж через тиждень після цієї зустрічі.