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Кампанія Гарріс зібрала рекордну суму за добу після обрання кандидата у віцепрезиденти

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Кампанія Гарріс зібрала рекордну суму за добу після обрання кандидата у віцепрезиденти
Представники передвиборчої кампанії назвали цей день одним із найкращих зі збору коштів у циклі
фото з відкритих джерел

Президентська кампанія Камали Гарріс досягла значного успіху в зборі коштів, зібравши $36 млн всього за добу

Кандидати на пост президента США від Демократичної партії, привернула величезну увагу і підтримку виборців, зібравши велику суму після того, як губернатор Міннесоти Тім Волц був офіційно оголошений її кандидатом у віцепрезиденти. Про це повідомляють офіційні джерела, на які посилається видання The Hill.

 

 

Представники кампанії Гарріс назвали цей день одним з найуспішніших у зборах коштів, підкресливши, що такий вражаючий результат свідчить про високий рівень ентузіазму серед демократів щодо нових перспектив з Волцом на посаді віцепрезидента.

6 серпня, у вівторок, Гарріс і Волц провели активну кампанію у Філадельфії. На цьому тижні планують відвідати кілька ключових штатів, включаючи Вісконсін, Мічиган, Неваду та Арізону. 
 

Як повідомлялося, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти між губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро та губернатором Міннесоти Тімом Волзем.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс перемогла у віртуальному поіменному голосуванні Демократичної партії на вибір кандидата на пост президента.

Раніше стало відомо, що віцепрезидентка США Камала Гарріс відхилила пропозицію кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

Теги: партії Камала Гарріс

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Політика

Кампанія Гарріс зібрала рекордну суму за добу після обрання кандидата у віцепрезиденти
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