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Висування Гарріс у президенти підтримало 99% делегатів Демократичної партії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Висування Гарріс у президенти підтримало 99% делегатів Демократичної партії
Камала Гарріс стала першою чорношкірою жінкою, яка очолила президентський список великої політичної партії США
фото: Christian Monterrosa, Bloomberg

Згідно із заявою, Гарріс здобула підтримку 99% із 4567 делегатів, котрі проголосували.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс перемогла у віртуальному поіменному голосуванні Демократичної партії на вибір кандидата на пост президента. Про це повідомили 6 серпня Bloomberg і The New York Times із посиланням на заяву Національного комітету Демократичної партії.

Як повідомив The New York Times, голосування проводили віртуально протягом п'яти днів, а не як завжди, наживо на з'їзді партії, щоб «уникнути потенційних юридичних проблем». Офіційно Гарріс номінують як кандидата вже на з'їзді, який розпочнеться 19 серпня в Чикаго.

Згідно із заявою, Гарріс здобула підтримку 99% із 4567 делегатів, котрі проголосували.

Як повідомляє Bloomberg, Камала Гарріс стала першою чорношкірою жінкою й американкою азійського походження, яка очолила президентський список великої політичної партії США.

Тепер Гарріс має найближчим часом оголосити свого напарника – кандидата на посаду майбутнього віцепрезидента США. За інформацією Reuters, Гарріс уже звузила коло кандидатів до двох і обирає між губернаторами Волцом і Шапіро.

За даними Associated Press, Гарріс може оголосити ім'я свого кандидата у віцепрезиденти ввечері 6 серпня на передвиборчому мітингу у Філадельфії.

Нагадаємо, незалежно від того, хто займе Білий дім – кандидат від республіканців Дональд Трамп або можлива ставлениця демократів Камала Гарріс – наступному президентові доведеться набагато чіткіше визначати будь-яку участь США у російсько-українській війні з погляду американських інтересів. Про це пише Politico.

До слова. віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка стане кандидаткою в президенти від Демократичної партії, відхилила пропозицію кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News. Про це повідомив директор із комунікацій кампанії Гарріс Майкл Тайлер.

Читайте також: Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти серед губернаторів двох штатів – Reuters

Теги: США вибори у США Камала Гарріс

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