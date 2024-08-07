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Підбурювала палити готелі з мігрантами: у Британії затримано дружину чиновника

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Підбурювала палити готелі з мігрантами: у Британії затримано дружину чиновника
Люсі Конноллі заарештували через публікацію в популярній соціальній мережі
фото: Independent

Independent: у Британії дружину чиновника затримали за заклик шкодити мігрантам

Британські правоохоронці затримали Люсі Коннолі, дружину члена ради округу Західний Нортгемптоншир, за пост із закликом спалити готелі з мігрантами в соцмережі X. Гнівну публікацію жінка розмістила після вбивства трьох дітей у Саутпорті. Про це пише газета Independent.

«Дружина члена ради від партії консерваторів була затримана за злочини на ґрунті ненависті після того, як вона закликала підпалювати готелі, в яких мешкають прохачі притулку», – йдеться у матеріалі.

Як пише видання, 41-річна Люсі Конноллі написала в соцмережі X: «Масова депортація зараз, підпалити всі ч***ві готелі, наповнені вир***ми, до всього, що мені байдуже... Якщо це робить мене расистом, нехай буде так». Згодом вона видалила твіт і вибачилася, стверджуючи, що діяла на основі «неправдивої та шкідливої» інформації. Але кілька людей звернулися до поліції зі скаргами на те, що вона нібито підбурює до насильства.

Поліція графства Нортгемптоншир підтвердила у вівторок ввечері, що 41-річна жінка була заарештована за підозрою в розпалюванні расової ненависті та залишається під вартою. Як пояснює Independent, Конноллі одружена з членом ради Торі від Нортгемптоншира Реймондом Конноллі, який є віце-головою комітету соціальної допомоги дорослим у раді Західного Нортгемптонширу.

Нагадаємо, що у Великій Британії відбулися десятки мітингів ультраправих рухів, проти них виходили контракції. Низка демонстрацій обернулися сутичками та підпалами, майже 100 людей затримали. 

Демонстрації по всій країні спричинила смерть трьох дівчаток в англійському місті Саутпорт. За даними поліції, 17-річний хлопець з села Бенкс у графстві Ланкашир з ножем напав на студію, де відбувався тематичний урок з танців і йоги для дітей у стилі попспівачки Тейлор Свіфт. У результаті нападу троє дівчат віком 6, 7 та 9 років загинули. Ще 11 дітей і двоє дорослих отримали ножові поранення, більшість з них – у важкому стані.

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Теги: партії Велика Британія депортація жінка дружина

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