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Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти серед губернаторів двох штатів – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти серед губернаторів двох штатів – Reuters
Гарріс має оголосити про свій вибір у вівторок, 6 серпня
фото з відкритих джерел

Як зазначає Reuters, вибір кандидата у віцепрезиденти є одним з найважливіших питань у передвиборчій кампанії Гарріс

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти між губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро та губернатором Міннесоти Тімом Волзем. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Очікується, що Гарріс оголосить про свій вибір у вівторок, 6 серпня. Поки невідомо, чи ухвалила вона остаточне рішення.

Як зазначає агентство, вибір кандидата у віцепрезиденти – це одне з найважливіших питань у передвиборчій кампанії Гарріс. Вдало обрати віцепрезидента важливо, щоб успішно кинути виклик республіканцям Дональду Трампу та Джеймсу Девіду Венсу.

51-річний Джош Шапіро – популярний губернатор штату Пенсильванія, який обовʼязково взяти для перемоги у виборах США. Крім того, він умілий оратор, який знає, як достукатися до селян, а це завжди було слабким місцем демократів. А ще Шапіро може стати першим віцепрезидентом-євреєм у той час, як Гарріс прагне стати першою жінкою-президенткою США.

Тим часом 60-річний Тім Волз – колишній вчитель і військовий Національної гвардії США, губернатор штату Міннесота. Він зможе обійти Венса в боротьбі за голоси зі штатів Середнього Заходу.

Нагадаємо, кандидати від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп мають рівні шанси виграти президентські вибори у ключових штатах.

Зокрема, у США відбулось голосування, на якому демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням демократів, цим кандидатом стала віцепрезидент Камала Гарріс.

Раніше повідомлялося, що Камала Гарріс випередила республіканця Дональда Трампа на 1% за рівнем підтримки серед виборців.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка стане кандидаткою в президенти від Демократичної партії, відхилила пропозицію кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

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Теги: США вибори у США Камала Гарріс

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