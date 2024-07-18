«Мене нудить»: Байден висловився щодо Маска

Байден закликав тих, хто з ним погоджується, підтримати його кампанію

Президент США заявив, що Маск та його «багаті друзі» намагаються «купити ці вибори»

Президент США Джо Байден заявив, що його нудить від американського мільярдера та власника соцмережі Х Ілона Маска та його «багатих дружків». Про це він написав на своїй сторінці в Х.

У першому твіті Байден написав, що він хворий (I’m sick), ймовірно, маючи на увазі, що він отримав позитивний тест на коронавірус. Однак у наступному дописі він продовжив цю фразу: «of Elon Musk and his rich buddies ...», і вона набула іншого значення.

У такий спосіб Байден заявив, що його нудить від Маска та його багатих товаришів, які намагаються «купити ці вибори».

of Elon Musk and his rich buddies trying to buy this election.



And if you agree, pitch in here.https://t.co/V93cYUUFQu — Joe Biden (@JoeBiden) — Joe Biden (@JoeBiden) July 17, 2024

У кінці чинний президент США закликав тих, хто з ним погоджується, підтримати його кампанію.

Нагадаємо, американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск планує надавати близько $45 млн на місяць новому політичному комітету, який підтримує колишнього президента США Дональда Трампа у предвиборчій гонці. Про це пише The Wall Street Journal (WSJ).

Із моменту замаху на Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в штаті Пенсільванія 13 липня Ілон Маск не переставав писати в соцмережі на цю тему. Він заявив, що повністю підтримує Трампа та сподівається на його швидке одужання, публікував фото та відео Трампа, коментував та репостив дописи інших людей.

До слова, Національний комітет Демократичної партії США вирішив відкласти офіційне висунення президента Джозефа Байдена у кандидати на пост глави держави. Віртуальне голосування за кандидатів на посаду президента відбудеться в перший тиждень серпня.