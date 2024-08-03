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Гарріс відмовилась брати участь у дебатах на умовах Трампа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Гарріс відмовилась брати участь у дебатах на умовах Трампа
Трамп наполягав на тому, аби дебати відбулися саме на каналі Fox News, який традиційно підтримує республіканців
фото: AP

Штаб Камали Гарріс дотримуватиметься початкового плану щодо проведення дебатів на ABC News

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка стане кандидаткою в президенти від Демократичної партії, відхилила пропозицію кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News. Про це повідомив директор із комунікацій кампанії Гарріс Майкл Тайлер, якого цитує CBS News.

«У штабі Камали Гарріс заявили, що дотримуватимуться початкового плану щодо проведення дебатів на ABC News.

Напередодні кампанія Гарріс заявила, що «Дональд Трамп тікає наляканий», сподіваючись на те, що Fox News «врятує його» від дебатів, про які він раніше вже домовився з ABC News.

«Йому потрібно припинити грати в ігри і з'явитися на дебати, на які він вже погодився 10 вересня», – наголосив Тайлер.

Він додав, що віцепрезидентка Гарріс у будь-якому разі буде присутня в ефірі ABC News, «щоб скористатися можливістю поспілкуватися з національною аудиторією у прайм-тайм».

Тайлер сказав, що кампанія відкрита для обговорення подальших дебатів, але тільки після того, як відбудуться дебати, на які обидві кампанії вже погодилися.

«Містер «будь-коли, будь-де, у будь-якому місці» не повинен мати з цим жодних проблем, якщо тільки він не надто боїться з'явитися 10-го числа», – сказав представник штабу Гарріс.

Нагадаємо, що Трамп погодився на пропозицію Fox News провести дебати з Камалою Гарріс 4 вересня. Раніше Трамп наполягав на тому, аби вони відбулися саме на каналі Fox News, який традиційно підтримує республіканців, і критикував ABC «за симпатії до демократів» після першого раунду дебатів із Джо Байденом.

Раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп відкинув пропозицію щодо дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, адже, за його словами, «він лідирує в опитуваннях».

Гарріс наполягала на дебатах, які Трамп мав провести з чинним лідером Джо Байденом 10 вересня. Однак ексочільник Білого дому та його кампанія відмовилися брати участь заявивши, що спочатку демократи мають офіційно виснути свого кандидата замість Байдена.

Нагадаємо, у США відбулось голосування, на якому демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням демократів, цим кандидатом стала віцепрезидент Камала Гарріс.

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Теги: вибори у США дебати Дональд Трамп Камала Гарріс США

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