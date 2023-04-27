Кандидат у прем'єри Словаччини виступив проти допомоги Україні

За результатами опитувань, партія Роберта Фіцо Smer наразі має найбільше шансів на перемогу

Роберт Фіцо, словацький політик і колишній прем’єр Словаччини, який цього року може повернутися на посаду, виступив проти військової допомоги Україні. Він також пообіцяв блокувати санкції ЄС проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

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Також Фіцо пообіцяв заблокувати перевезення зброї через Словаччину.

Проте політик каже, що не підтримує Кремль, але натомість нібито виступає за мир.

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«Не можна лаяти націю за певну думку... Я не за Путіна, я за мир. Сподіваюся, у Заходу вистачить розуму не йти на відкриту війну з Російською Федерацією», – сказав він.

Крім цього, експрем’єр цього тижня зустрівся з послами США, Великобританії та ЄС, аби поділитися своїм баченням зовнішньої політики Братислави. Під час зустрічі Фіцо заявив: якщо повернеться до влади, то ще й заблокує заявку України на членство в НАТО. Він назвав це «найбільшою нісенітницею», яка зробить конфлікт глобальним.

Нагадаємо, парламентські вибори у Словаччині мають відбутися 30 вересня 2023 року. За результатами опитувань, партія Роберта Фіцо Smer наразі має найбільше шансів на перемогу. Потенційному поверненню Фіцо допоміг національний розкол Словаччини через вторгнення Росії в Україну.

Роберт Фіцо обіймав пост прем’єр-міністра Словаччини з 2006 до 2010, а також з 2012 до 2018. Він пішов у відставку через масові протести в країні та вбивство журналіста-розслідувача.