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Кандидат у прем'єри Словаччини виступив проти допомоги Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кандидат у прем'єри Словаччини виступив проти допомоги Україні
Експрем’єр Словаччини Роберт Фіцо
фото: Bloomberg

За результатами опитувань, партія Роберта Фіцо Smer наразі має найбільше шансів на перемогу

Роберт Фіцо, словацький політик і колишній прем’єр Словаччини, який цього року може повернутися на посаду, виступив проти військової допомоги Україні. Він також пообіцяв блокувати санкції ЄС проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Також Фіцо пообіцяв заблокувати перевезення зброї через Словаччину.

Проте політик каже, що не підтримує Кремль, але натомість нібито виступає за мир.

«Не можна лаяти націю за певну думку... Я не за Путіна, я за мир. Сподіваюся, у Заходу вистачить розуму не йти на відкриту війну з Російською Федерацією», – сказав він.

Крім цього, експрем’єр цього тижня зустрівся з послами США, Великобританії та ЄС, аби поділитися своїм баченням зовнішньої політики Братислави. Під час зустрічі Фіцо заявив: якщо повернеться до влади, то ще й заблокує заявку України на членство в НАТО. Він назвав це «найбільшою нісенітницею», яка зробить конфлікт глобальним.

Нагадаємо, парламентські вибори у Словаччині мають відбутися 30 вересня 2023 року. За результатами опитувань, партія Роберта Фіцо Smer наразі має найбільше шансів на перемогу. Потенційному поверненню Фіцо допоміг національний розкол Словаччини через вторгнення Росії в Україну.

Роберт Фіцо обіймав пост прем’єр-міністра Словаччини з 2006 до 2010, а також з 2012 до 2018. Він пішов у відставку через масові протести в країні та вбивство журналіста-розслідувача.

Теги: Словаччина Україна прем’єр-міністр

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