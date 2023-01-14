Парламент Казахстану скасував недоторканність сім'ї Назарбаєва

Найближчі родичі експрезидента досі користувалися правовою недоторканністю завдяки закону, який також надавав йому титул «єлбаси», або «батька нації»

Парламент Казахстану скасував закон, який надавав найближчим родичам колишнього президента Нурсултана Назарбаєва імунітет від судового переслідування. Сам Назарбаєв зберіг недоторканність. Про це повідомляє Reuters.

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Назарбаєв керував багатою нафтою середньоазіатською країною з 1989 по 2019 рік і за три десятиліття свого перебування біля керма створив культ особистості. Спочатку він зберіг широкі повноваження, коли пішов у відставку та призначив наступником свого близького союзника Касим-Жомарта Токаєва.

Але двоє політиків розійшлися на початку минулого року на тлі бурхливих протестів у колишній радянській республіці, які, за словами Токаєва, були частиною спроби державного перевороту; 238 людей загинули внаслідок протестів громадян, які захопили та підпалили урядові будівлі у кількох містах, зіткнулися із силовиками.

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Потім Токаєв обійняв посаду Назарбаєва як голову впливової ради безпеки і, після припинення насильства, керував звільненням низки родичів та афілійованих осіб Назарбаєва з керівних посад у державному секторі.

Деякі з них, такі як племінник Назарбаєва Кайрат Сатібалди, були затримані та звинувачені у розкраданні коштів у держави чи державних компаній.

Однак найближчі родичі експрезидента досі користувалися правовою недоторканністю завдяки закону, який також надавав йому титул «єлбаси», або «батька нації», і надавав йому утримання та охорону за рахунок держави.

Посилаючись на «політичну трансформацію», започатковану Токаєвим і підтриману торішньою конституційною реформою, законодавці 13 січня проголосували за відміну закону, крок, який дозволить державі, наприклад, заморозити активи членів родини Назарбаєва, якщо вони підозрюються в злочинах.

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При цьому сам Назарбаєв збереже імунітет від судового переслідування, передбаченого конституцією.

Три дочки експрезидента володіють широким колом підприємств, і одна з них, Дінара Кулібаєва, разом зі своїм чоловіком Тимуром Кулібаєвим незмінно входить до найбагатших людей Казахстану за версією журналу Forbes.

Нагадаємо, у місті Буча, Київській області представники Казахстану допомогли відкрити «юрту незламності». Юрта була встановлена напередодні Різдва - 6 січня. У міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на встановлення юрти.