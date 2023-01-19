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Скандал у Кахзахстані. Партія вигнала депутата за підтримку війни проти України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандал у Кахзахстані. Партія вигнала депутата за підтримку війни проти України
Абільдаєв сказав, що згоден із рішенням партії і не хоче «одним своїм словом підставляти партію» перед виборами
фото з відкритих джерел

Влада Казахстану прямо не засудила розв’язану Москвою військову агресію проти України, але й відкрито не підтримала її

У Казахстані з партії «Ак жола» виключили депутата Мажиліса Азамата Абільдаєва – він підтримував війну РФ проти України та диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що партія вже звернулася до ЦВК із запитом про припинення депутатського мандату Абільдаєва.

У коментарі Казахській службі «Радіо Свобода» Абільдаєв сказав, що згоден із рішенням партії і не хоче «одним своїм словом підставляти партію» перед виборами.

Зазначимо, що партія «Ак жол» напередодні повідомила, що скликає пленум національної ради після висловлювань її депутата про війну в Україні. Повідомлення з’явилося ввечері 18 січня, коли голова партії «Ак жол» Азат Перуашев сказав, що висловлювання Абільдаєва «суперечать позиції партії «Ак жол», а також порушують партійну та депутатську етику».

Додамо, що влада Казахстану прямо не засудила розв’язану Москвою військову агресію проти України, але й відкрито не підтримала її.

Нагадаємо, що нещодавно Абільдаєв дав інтерв'ю казахстанській філії «Радіо Свобода», в якій заявив, що підтримує Путіна та війну РФ проти України. Він казав, що українці нібито повалять президента Володимира Зеленського і повторював тези російської пропаганди про «нацистів».

До слова, влада Казахстану хоче карати громадян за «фейки про армію».

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Теги: партії українці влада росія Україна війна

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