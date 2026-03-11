Північна Корея засудила удари США та Ізраїлю по Ірану

КНДР також підтримала обрання нового верховного лідера Ірану

Північна Корея виступила з різкою критикою на адресу Сполучених Штатів та Ізраїлю через їхні військові операції на території Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Речник Міністерства закордонних справ КНДР заявив, що Пхеньян рішуче засуджує ці атаки, звинувачуючи Вашингтон та Тель-Авів у руйнуванні стабільності не лише на Близькому Сході, а й у всьому світі.

Згідно з повідомленням державного інформаційного агентства ЦТАК, північнокорейська сторона назвала авіаудари «незаконним військовим нападом» та актом зовнішнього втручання в політичну систему суверенної держави. Пхеньян підкреслив, що будь-які «риторичні погрози та воєнні дії», спрямовані на підрив іранського уряду, є неприпустимими з точки зору міжнародного права.

Окремо КНДР висловила підтримку рішенню Асамблеї експертів Ірану щодо обрання нового верховного лідера. У Пхеньяні цей крок назвали законним правом іранського народу на самовизначення та формування власного політичного майбутнього без тиску ззовні.

Як відомо, асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни.

Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого. Моджтаба Хаменеї бере на себе керівництво державою у критичний момент масштабної військової операції та внутрішньої дестабілізації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.