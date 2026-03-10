Головна Світ Політика
CNN: Іран почав мінувати Ормузьку протоку. Трамп відреагував

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
CNN: Іран почав мінувати Ормузьку протоку. Трамп відреагував
фото: Reuters

Ормузька протока є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн

За даними джерел CNN, знайомих із розвідданими США, Іран розпочав встановлення мін у стратегічно важливій Ормузькій протоці, передає «Главком».

Через цей шлях проходить близько 20% світового обсягу сирої нафти. Наразі масштаби мінування оцінюють як обмежені – за останні дні зафіксовано кілька десятків об’єктів. Проте фахівці застерігають, що Тегеран зберіг майже весь флот малих човнів та мінних загороджувачів, що дозволяє оперативно збільшити кількість мін до сотень.

Наразі контроль над акваторією здійснює Корпус вартових ісламської революції (КВІР) спільно з регулярним флотом Ірану. Сили КВІР мають ресурси для створення щільної оборони, використовуючи розосереджені судна, катери-камікадзе та берегові ракетні комплекси. Через надзвичайно високі ризики для транзиту цей маршрут уже називають «долиною смерті».

У Вашингтоні офіційно підтвердили, що американські військово-морські сили поки не здійснювали супровід цивільних суден через протоку.

У свою чергу президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Ірану щодо Ормузької протоки, вимагаючи негайно прибрати будь-які міни, якщо вони були встановлені.

«Якщо Іран встановив якісь міни в Ормузькій протоці, і у нас немає повідомлень про те, що вони це зробили, ми хочемо, щоб їх прибрали, негайно! Якщо з якоїсь причини міни були встановлені і вони не будуть негайно видалені, військові наслідки для Ірану досягнуть рівня, якого ніколи раніше не бачили. Якщо ж, з іншого боку, вони видалять те, що могло бути встановлене, це буде гігантський крок у правильному напрямку!», – наголосив президент США.

Як відомо, іранський Корпус вартових ісламської революції виступив із заявою про готовність надати безперешкодний прохід через Ормузьку протоку суднам тих арабських та європейських країн, які погодяться вислати американських та ізраїльських дипломатів. 

Згідно з повідомленням державного мовника Ірану, Тегеран обіцяє повну свободу судноплавства цим стратегічним маршрутом уже з вівторка, 10 березня, якщо зазначені держави розірвуть офіційні відносини з Вашингтоном та Єрусалимом.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак. 

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.

Теги: Іран Дональд Трамп США війна

