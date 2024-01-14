Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
Російський олігарх Олег Дерипаска
фото з відкритих джерел

Дерипаска прокоментував початок роботи Економічного форуму в Давосі

Війна в Україні не завершиться раніше травня 2025 року. Про це заявив російський олігарх та бізнесмен Олег Дерипаска.

Він прокоментував початок роботи Економічного форуму в Давосі, говорячи про головну тему зустрічі – переговори про мир на Близькому Сході та в Україні.

Дерипаска також зазначив, що на заході будуть присутні політичні діячі США – держсекретар Ентоні Блінкен та радник із національної безпеки Джейк Салліван. При цьому російська делегація не приїде до Давосу.

«Шкода, що не вийде провести конструктивну розмову про ситуацію в Україні – російської делегації не буде», – заявив кремлівський олігарх.

За його словами, війна не закінчиться раніше травня 2025 року. 

Олег Дерипаска – російський олігарх. Йому належить промисловий конгломерат «Російські машини», до якого входить «Військово-промислова компанія» – великий постачальник озброєння та військової техніки для російських збройних сил. У його активах Арзамаський машинобудівний завод, що випускає бронетранспортери-амфібії БТР-80, які використовувалися росією під час військової агресії проти України у 2022 році. Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через зв'язки з Кремлем.

Нагадаємо, у лютому минулого року Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського олігарха Дерипаски. Мін’юст просив конфіскувати низку активів, якими російський олігарх володів в Україні через групи пов’язаних компаній.

Йшлося про значну кількість нежитлової та виробничої нерухомості, промислової та автомобільної техніки, гроші, корпоративні права та майно юридичних осіб, пов’язаних з МК ПАТ «Об’єднана Компанія «Русал», МК ПАТ «ЕН+ ГРУП».

Раніше російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що «знищити Україну» було б «колосальною помилкою», а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає.

До слова, російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за $36 млн. Його купили в обхід санкцій через Казахстан.

Читайте також: Експрем'єр Росії спрогнозував, коли в Україні закінчиться війна
Теги: війна бізнесмен росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія піднялася з колін, але послизнулася на яйцях
Росія піднялася з колін, але послизнулася на яйцях
17 грудня, 2023, 11:03
Росії передбачають остаточний розпад
Третя стадія розпаду російської імперії
27 грудня, 2023, 14:48
За словами Гуменюк, після того, як ЗСУ знищили російські літаки, «ворог серйозно замислився про те, що робити і як протидіяти»
«Південь» пояснив, чому окупанти не застосовують керовані авіабомби на Херсонщині
26 грудня, 2023, 18:53
Пєсков заявив, що РФ розцінить передачу заморожених активів як «крадіжку, яка порушує міжнародне право»
Кремль висунув погрозу Заходу за конфіскацію російських активів
29 грудня, 2023, 19:36
Естонія повідомила, скільки ЗСУ потрібно снарядів на рік, аби отримати перевагу над окупантами
Естонія повідомила, скільки ЗСУ потрібно снарядів на рік, аби отримати перевагу над окупантами
20 грудня, 2023, 17:36
Росіянку Людмилу Авдюхіну затримали у Аргентині
В Аргентині поліція спіймала зухвалу російську аферистку
3 сiчня, 12:37
Масована атака на Київ: що відомо про постраждалих
Масована атака на Київ: що відомо про постраждалих
29 грудня, 2023, 08:44
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки воржого удару по столиці
Понад 20 людей загинули внаслідок атаки на Київ 29 грудня
31 грудня, 2023, 11:24
Сьогодні вранці ворог атакував Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області
Понад 50 ракет і дрони. ЗСУ повідомили деталі масованого удару по Україні
8 сiчня, 12:18

Політика

Чи видаватиме Естонія українців для мобілізації? Прем'єрка дала чітку відповідь
Чи видаватиме Естонія українців для мобілізації? Прем'єрка дала чітку відповідь
Тайвань обрав нового президента. Чому лютує Китай?
Тайвань обрав нового президента. Чому лютує Китай?
Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
Щольц виказав невдоволення Макрону через допомогу Україні
Щольц виказав невдоволення Макрону через допомогу Україні
Голова «Слуги народу» висловилась про створення нової президентської партії
Голова «Слуги народу» висловилась про створення нової президентської партії
Данія отримала нового монарха: фото церемонії та поцілунку з королевою
Данія отримала нового монарха: фото церемонії та поцілунку з королевою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон
31K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Удар по аеродрому «Саки»: ЗСУ ліквідували високопоставленого окупанта (фото)
15K
ISW оцінив виведення з ладу 20 російських ракет за допомогою РЕБ
14K
Мобілізація людей із інвалідністю: нардепка внесла ясність
12K
Старий Новий рік. Задумайтеся, що це таке

Новини

Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Сьогодні, 04:10
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Вчора, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Вчора, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Вчора, 05:19

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua