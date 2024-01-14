Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

Дерипаска прокоментував початок роботи Економічного форуму в Давосі

Війна в Україні не завершиться раніше травня 2025 року. Про це заявив російський олігарх та бізнесмен Олег Дерипаска.

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Він прокоментував початок роботи Економічного форуму в Давосі, говорячи про головну тему зустрічі – переговори про мир на Близькому Сході та в Україні.

Дерипаска також зазначив, що на заході будуть присутні політичні діячі США – держсекретар Ентоні Блінкен та радник із національної безпеки Джейк Салліван. При цьому російська делегація не приїде до Давосу.

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«Шкода, що не вийде провести конструктивну розмову про ситуацію в Україні – російської делегації не буде», – заявив кремлівський олігарх.

За його словами, війна не закінчиться раніше травня 2025 року.

Олег Дерипаска – російський олігарх. Йому належить промисловий конгломерат «Російські машини», до якого входить «Військово-промислова компанія» – великий постачальник озброєння та військової техніки для російських збройних сил. У його активах Арзамаський машинобудівний завод, що випускає бронетранспортери-амфібії БТР-80, які використовувалися росією під час військової агресії проти України у 2022 році. Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через зв'язки з Кремлем.

Нагадаємо, у лютому минулого року Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського олігарха Дерипаски. Мін’юст просив конфіскувати низку активів, якими російський олігарх володів в Україні через групи пов’язаних компаній.

Йшлося про значну кількість нежитлової та виробничої нерухомості, промислової та автомобільної техніки, гроші, корпоративні права та майно юридичних осіб, пов’язаних з МК ПАТ «Об’єднана Компанія «Русал», МК ПАТ «ЕН+ ГРУП».

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Раніше російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що «знищити Україну» було б «колосальною помилкою», а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає.

До слова, російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за $36 млн. Його купили в обхід санкцій через Казахстан.