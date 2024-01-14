Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
Дерипаска прокоментував початок роботи Економічного форуму в Давосі
Війна в Україні не завершиться раніше травня 2025 року. Про це заявив російський олігарх та бізнесмен Олег Дерипаска.
Він прокоментував початок роботи Економічного форуму в Давосі, говорячи про головну тему зустрічі – переговори про мир на Близькому Сході та в Україні.
Дерипаска також зазначив, що на заході будуть присутні політичні діячі США – держсекретар Ентоні Блінкен та радник із національної безпеки Джейк Салліван. При цьому російська делегація не приїде до Давосу.
«Шкода, що не вийде провести конструктивну розмову про ситуацію в Україні – російської делегації не буде», – заявив кремлівський олігарх.
За його словами, війна не закінчиться раніше травня 2025 року.
Нагадаємо, у лютому минулого року Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського олігарха Дерипаски. Мін’юст просив конфіскувати низку активів, якими російський олігарх володів в Україні через групи пов’язаних компаній.
Йшлося про значну кількість нежитлової та виробничої нерухомості, промислової та автомобільної техніки, гроші, корпоративні права та майно юридичних осіб, пов’язаних з МК ПАТ «Об’єднана Компанія «Русал», МК ПАТ «ЕН+ ГРУП».
Раніше російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що «знищити Україну» було б «колосальною помилкою», а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає.
До слова, російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за $36 млн. Його купили в обхід санкцій через Казахстан.
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