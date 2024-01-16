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Німеччина обмірковує над забороною ультраправої проросійської партії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німеччина обмірковує над забороною ультраправої проросійської партії
Під заборону може також потрапити молодіжна організація партії «Молодіжна альтернатива»
фото з відкритих джерел

Міністр МВС заявила, що заборона партії стане «найгострішим мечем» у питанні ультраправої «Альтернативи для Німеччини»

Німеччина може заборонити праворадикальну партію «Альтернатива для Німеччини», яка дотримується проросійських поглядів. Про це заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє Spiegel.

За словами посадовиці, такий крок став би «найгострішим мечем» у питанні ультраправої «Альтернативи для Німеччини».

«Я не виключаю цього (заборони партії – «Главком») – навіть якщо перешкоди для цього «останнього важеля конституції» будуть високі», – розповіла Фезер.

Як зазначила міністр МВС, не повинно створюватися враження, що заклики до заборони партії звучать тому, що політики не домагаються жодного прогресу у своїх аргументах.

Також Фезер не виключила заборони «Молодіжної альтернативи», молодіжної організації партії. Вона може бути заборонена міністерством внутрішніх справ.

«Якщо умови будуть відповідними, то це може бути зроблено», – додала вона.

Міністр нагадала, що у кількох східних землях Німеччини «Молодіжну альтернативу» визнали правоекстремістською, а в інших вона підозрюється у цьому.

До слова, на парламентських виборах у Словаччині партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося.

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Теги: росія МВС Німеччина

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