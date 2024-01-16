Німеччина обмірковує над забороною ультраправої проросійської партії

Під заборону може також потрапити молодіжна організація партії «Молодіжна альтернатива»

Міністр МВС заявила, що заборона партії стане «найгострішим мечем» у питанні ультраправої «Альтернативи для Німеччини»

Німеччина може заборонити праворадикальну партію «Альтернатива для Німеччини», яка дотримується проросійських поглядів. Про це заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє Spiegel.

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За словами посадовиці, такий крок став би «найгострішим мечем» у питанні ультраправої «Альтернативи для Німеччини».

«Я не виключаю цього (заборони партії – «Главком») – навіть якщо перешкоди для цього «останнього важеля конституції» будуть високі», – розповіла Фезер.

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Як зазначила міністр МВС, не повинно створюватися враження, що заклики до заборони партії звучать тому, що політики не домагаються жодного прогресу у своїх аргументах.

Також Фезер не виключила заборони «Молодіжної альтернативи», молодіжної організації партії. Вона може бути заборонена міністерством внутрішніх справ.

«Якщо умови будуть відповідними, то це може бути зроблено», – додала вона.

Міністр нагадала, що у кількох східних землях Німеччини «Молодіжну альтернативу» визнали правоекстремістською, а в інших вона підозрюється у цьому.

До слова, на парламентських виборах у Словаччині партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося.