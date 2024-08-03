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Трамп погодився на дебати із Камалою Гарріс: названо дату

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Трамп погодився на дебати із Камалою Гарріс: названо дату
Дебати між кандидатами у президенти відбудуться у Пенсильванії 4 вересня
фото: AP

Трамп заявив, що домовився з телеканалом Fox News про проведення дебатів

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп погодився на пропозицію Fox News провести дебати з кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс 4 вересня. Про це пише Reuters.

«Я домовився з Fox News про проведення дебатів із Камалою Гарріс у середу, 4 вересня... Дебати відбудуться у Пенсильванії, на майданчику в районі, який ще буде визначено», – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

До цього Трамп давав невизначену відповідь на запитання щодо дебатів проти опонентки. Він наполягав на тому, аби вони відбулися саме на Fox News, який традиційно підтримує республіканців, і критикував ABC «за симпатії до демократів» після першого раунду дебатів з Джо Байденом.

Раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп відкинув пропозицію щодо дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, адже, за його словами, «він лідирує в опитуваннях».

Гарріс наполягала на дебатах, які Трамп мав провести з чинним лідером Джо Байденом 10 вересня. Однак ексочільник Білого дому та його кампанія відмовилися брати участь заявивши, що спочатку демократи мають офіційно виснути свого кандидата замість Байдена.

Нагадаємо, у США відбулось голосування, на якому демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням демократів, цим кандидатом стала віцепрезидент Камала Гарріс.

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Теги: вибори Дональд Трамп вибори у США дебати Камала Гарріс

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