Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори у Венесуелі: Маск зробив неочікувану заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вибори у Венесуелі: Маск зробив неочікувану заяву
Маск звинуватив лідера соціалістів у «великому шахрайстві на виборах»
фото з відкритих джерел

Після виборів у Венесуелі Ніколас Мадуро знову став президентом країни

Бізнесмен та мільярдер Ілон Маск висловився після спірних президентських виборів у Венесуелі та нібито переобрання Ніколаса Мадуро главою держави назвав його диктатором. Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, після результатів президентських виборів у Венесуелі, на яких Мадуро та його опоненти здобули перемогу, власник Х виступив у соціальних мережах зі звинуваченням самопроголошеного лідера соціалістів у «великому шахрайстві на виборах».

«Ганьба диктатору Мадуро», – написав Маск.

Видання зазначає, що чиновники відклали публікацію докладних результатів голосування на недільних виборах після того, як Мадуро оголосили переможцем з 51% голосів порівняно з 44% у відставного дипломата Едмундо Гонсалеса.

Ілон Маск також ретвітнув коментар свого «друга» президента Аргентини Хав'єра Мілея. Той сказав, що «цифри говорять про рішучий опір перемозі, і світ чекає, коли уряд визнає поразку після багатьох років соціалізму, злиднів, занепаду та смерті».

Мадуро, якого нібито переобрано, відреагував на пости Маска в соцмережах, назвавши мільярдера загрозою Венесуелі.

«Він є уособленням фашистської ідеології, протиприродної та антисуспільної. Ілон Маск у розпачі, тримай себе в руках. Той, хто зв'язується зі мною, висихає», – сказав він.

Зазначимо, що Ілон Маск не завжди називає диктаторами тих, хто є такими. Так, у грудні 2023 року мільярдер оскандалився, сказавши, що у росіян відмінне почуття гумору, а російський диктатор Володимир Путін – «непоганий мужик». Той самий Путін, який понад 20 років керує Росією, знищив свободу слова і в країні якого не про демократію мови немає.

Нагадаємо, Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

Читайте також: У Венесуелі розпочалися протести після результатів виборів президента
Теги: вибори Ілон Маск президент Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними слідства, до злочину причетні двоє громадян Казахстану
Після смерті Садикова причетним до замаху на казахського опозиціонера змінять підозру
2 липня, 10:27
Це не перша подібного роду заява кремлівського диктатора
Саміт ШОС: Путін зробив цинічну заяву про перемовини з Україною
4 липня, 15:25
Поставка Patriot з Німеччини та новий уряд у Великій Британії. Головне за 5 липня
Поставка Patriot з Німеччини та новий уряд у Великій Британії. Головне за 5 липня
5 липня, 21:00
Коментуючи питання про заміну прем'єра, Зеленський наголосив, що Шмигаль один з важливих людей в уряді
Зеленський прокоментував можливі зміни в уряді
15 липня, 14:42
Маск підтримав Трампа та розповів про замахи на себе
Маск на тлі замаху на Трампа заявив, що його двічі намагалися вбити
14 липня, 14:58
Раніше Путін заявляв, що серйозно сприймає коментарі Трампа щодо завершення бойових дій в Україні
Трамп стверджує, що казав Путіну «ніколи не лізти в Україну»
17 липня, 11:50
Чехія допоможе із підготовкою військових для України
Країна НАТО має намір щороку готувати тисячі військових ЗСУ
19 липня, 15:47
Залужний висловився про війну в Україні
«Інакше ми всі загинемо»: Посол Залужний звернувся до союзників України
23 липня, 01:16
Як пише Finanсial Times, перший президентський термін Трампа був болючим для ЄС
Батіг і пряник. ЄС розробляє стратегію на випадок перемоги Трампа
Вчора, 14:59

Політика

Спрощення вʼїзду для росіян. Європарламентар розкритикував рішення Угорщини
Спрощення вʼїзду для росіян. Європарламентар розкритикував рішення Угорщини
Сійярто дзвонив до Лаврова щодо заборони транзиту нафти РФ через Україну
Сійярто дзвонив до Лаврова щодо заборони транзиту нафти РФ через Україну
Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в'язниці: у чому її звинувачують
Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в'язниці: у чому її звинувачують
Опозиція знайшла докази фальсифікацій на президентських виборах у Венесуелі
Опозиція знайшла докази фальсифікацій на президентських виборах у Венесуелі
Вибори у Венесуелі: Маск зробив неочікувану заяву
Вибори у Венесуелі: Маск зробив неочікувану заяву
У Латинській Америці виникла коаліція проти результатів виборів у Венесуелі
У Латинській Америці виникла коаліція проти результатів виборів у Венесуелі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
127K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
92K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
18K
У Києві приспущено головний прапор України: причина
9960
Україні не потрібні науковці? Заступник міністра Міносвіти здивував заявою

Новини

США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Сьогодні, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Вчора, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
28 липня, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
28 липня, 05:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua