Вибори у Венесуелі: Маск зробив неочікувану заяву

Після виборів у Венесуелі Ніколас Мадуро знову став президентом країни

Бізнесмен та мільярдер Ілон Маск висловився після спірних президентських виборів у Венесуелі та нібито переобрання Ніколаса Мадуро главою держави назвав його диктатором. Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, після результатів президентських виборів у Венесуелі, на яких Мадуро та його опоненти здобули перемогу, власник Х виступив у соціальних мережах зі звинуваченням самопроголошеного лідера соціалістів у «великому шахрайстві на виборах».

«Ганьба диктатору Мадуро», – написав Маск.

Видання зазначає, що чиновники відклали публікацію докладних результатів голосування на недільних виборах після того, як Мадуро оголосили переможцем з 51% голосів порівняно з 44% у відставного дипломата Едмундо Гонсалеса.

Ілон Маск також ретвітнув коментар свого «друга» президента Аргентини Хав'єра Мілея. Той сказав, що «цифри говорять про рішучий опір перемозі, і світ чекає, коли уряд визнає поразку після багатьох років соціалізму, злиднів, занепаду та смерті».

Мадуро, якого нібито переобрано, відреагував на пости Маска в соцмережах, назвавши мільярдера загрозою Венесуелі.

«Він є уособленням фашистської ідеології, протиприродної та антисуспільної. Ілон Маск у розпачі, тримай себе в руках. Той, хто зв'язується зі мною, висихає», – сказав він.

Зазначимо, що Ілон Маск не завжди називає диктаторами тих, хто є такими. Так, у грудні 2023 року мільярдер оскандалився, сказавши, що у росіян відмінне почуття гумору, а російський диктатор Володимир Путін – «непоганий мужик». Той самий Путін, який понад 20 років керує Росією, знищив свободу слова і в країні якого не про демократію мови немає.

Нагадаємо, Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.