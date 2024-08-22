Один із кандидатів у президенти США може вийти з гонки

ABC: Кеннеді-молодший має намір оголосити про вихід із президентських перегонів

Роберт Кеннеді-молодший розраховує зняти з себе повноваження кандидата в президенти США і вийти з гонки до кінця цього тижня. Про це пише телеканал ABC News. За даними ЗМІ, він планує підтримати республіканця Дональда Трампа, проте остаточного рішення щодо цього політик ще не прийняв.

Можливе звернення Кеннеді-молодшого до прихильників може відбутися 23 серпня. Офіційного підтвердження інформації кандидат на посаду голови Білого дому не надавав.

Як пише New York Times, вихід Кеннеді з гонки стане фіналом однієї з найдивніших і напрочуд тривалої спроби балотуватися на пост президента, яку зробив політик не від Демократичної чи Республіканської партії. Більше того, його підтримка кандидата-республіканця стане приголомшливим рішенням для нащадка однієї з найвідоміших династій демократичних політиків у США: Роберт Кеннеді-молодший народився в сім'ї Роберта Кеннеді, молодшого брата президента Джона Кеннеді.

Раніше Трамп визнав, що у разі перемоги на виборах у листопаді 2024 року хотів би побачити у своїй команді Роберта Кеннеді-молодшого. Як наголосив представник Республіканської партії, він вважає свого опонента дуже розумною людиною і давно знає. Призначення відбудеться, якщо Кеннеді-молодший вийде з передвиборчих перегонів, сказав колишній глава Білого дому.

Як нагадують американські ЗМІ, противник вакцинації, Кеннеді нерідко критикував Трампа за його заходи щодо протидії коронавірусу та програми прискорення виробництва вакцин. Трамп назвав Кеннеді представником «радикальних лівих».

Кеннеді-молодший відомий своїм захопленням різними конспірологічними теоріями. Серед іншого він звинувачував ЦРУ у причетності до загибелі свого батька та виступав проти вакцинації, наполягаючи, що вона призводить до розумових відхилень у дітей. Він став головним юридичним радником організації, яка пропагує подібні погляди, а також написав кілька книг про шкоду щеплень. Під час пандемії Covid-19 його погляди стали ще радикальнішими.

Політик обіцяє покінчити з «корумпованим злиттям державної влади та корпорацій», які намагаються «отруїти наших дітей та наш народ за допомогою хімікатів та фармацевтичних препаратів» та «знищити середній клас».

Зараз Кеннеді підтримують у середньому 4,7% виборців, випливає із результатів останніх опитувань. Лідер перегонів – демократка Камала Гарріс із 47%, з невеликим відставанням за нею Трамп із 43,7%. Підтримка Кеннеді за останній місяць різко скоротилася: ще у липні за нього було готово проголосувати 10% респондентів.

За даними New York Times та Washington Post, Кеннеді намагався запропонувати Камалі Харріс ті самі умови своєї відмови від участі у перегонах, але та відмовилася.