Трамп може програти вибори в одному з ключових штатів через сварку з губернатором

На одному з мітингів Трамп негативно висловився в бік губернатора Джорджії

Прибічники Трампа занепокоєні тим, що ворожнеча з популярним губернатором ключового штату може нашкодити виборчій кампанії

Кандидат у президенти США Дональд Трамп посварився з губернатором Джорджії Браяном Кемпом, що може обернутися йому програшем на виборах у цьому ключовому штаті. Про це пише Politico.

Як повідомляється, Трамп розлютився на однопартійця ще на початку 2024 року. Причиною стало те, що Кемп пропустив захід щодо збору коштів на виборчу кампанію кандидата від республіканців, а також мітинг у Джорджії.

За кілька днів до цього заходу дружина Кемпа, Марті, розповіла місцевому телебаченню, що вона воліла б бачити кандидатом у президенти свого чоловіка, а не голосувати за Трампа. Експрезидент назвав ці слова першої леді Джорджії «жахливими».

Прибічники Трампа занепокоєні тим, що ворожнеча з популярним губернатором ключового штату може нашкодити виборчій кампанії та закликали його утримуватися від коментарів.

Однак, як зазначає Politico, на мітингу на початку серпня Трамп зробив саме те, чого боялися республіканці. Він заявив, що Кемп «поганий хлопець, невірна людина і дуже посередній губернатор». Крім того, обізвав його «дрібним».

Видання пише, що одкровення колишнього президента США і нині кандидата можуть ознаменувати переломний момент у його президентській кампанії у ключовому штаті.

Кемп не тільки контролює процес забезпечення явки виборців у Джорджії, а й має досвід роботи з «традиційними» республіканцями та незалежними виборцями, на яких Трамп розраховує для перемоги на виборах у хиткому штаті.

Після мітингу навіть радники Трампа зрозуміли, що він зайшов занадто далеко.

«Штаб Трампа обдзвонював законодавців штату з проханням опублікувати позитивні відгуки про мітинг у соціальних мережах, але їм відповіли відмовою», – сказав представник Республіканської партії Джорджії на умовах анонімності.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що його зовнішній вигляд кращий, ніж у його суперниці-демократки Камали Гарріс.