Хакери, що «зламали» «Аерофлот», поділилися деталями своєї роботи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Заповітна мрія «Кіберпартизан» – скинути режим Лукашенка
Фото: з особистого архіву Юліани Шеметовець

«Основна наша робота є секретною і невідомою публіці», – стверджує представниця «Кіберпартизанів»

Представниця хакерської групи «Кіберпартизани» Юліана Шеметовець розповіла про структуру, цілі та найвідоміші операції групи. За її словами, основна діяльність «партизанів» залишається непублічною, а їхня єдина мета – завдати максимальної шкоди режимам у Москві та Мінську. Про це Юліана Шеметовець розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Група складається з приблизно 90 волонтерів із ядром у 30 осіб, які проживають у різних країнах. Усі учасники анонімні, а комунікація між ними відбувається через інтернет. Більшість із них є IT-фахівцями (розробники софту, спеціалісти з аналізу даних, системні адміністратори), які мають основну, «мирну» роботу.

Назва «Кіберпартизани» походить від білоруського фольклору. За словами представниці групи, вони продовжують шлях своїх предків, але вже в іншій сфері.

Шеметовець назвала кілька яскравих публічних атак групи, серед яких:

  • Злам та підміна ефіру державного телебачення Білорусі.
  • Злам Білоруської залізниці, що призвело до зупинки потягів на початку повномасштабного вторгнення.
  • Знищення корпоративних мереж пропагандистської агенції БелТА, а також компаній «Гродно Азот» та «Роскомнагляд».
  • Вона наголосила, що окрім кількох сотень публічних атак, «основна наша робота є секретною і невідомою публіці».

«Кіберпартизани» співпрацюють із «дружніми країнами», надаючи інформаційну підтримку, зокрема для виявлення агентури Лукашенка та Кремля.

Представниця групи стверджує, що у них є лише одна заповітна мрія – допомогти білорусам змінити режим Лукашенка на демократичний. За її словами, вони прагнуть завдавати якомога більше збитків авторитарним режимам у Москві та Мінську, а не атакувати якусь одну систему.

Нагадаємо, концепція «гібрідної війни», яку Росія веде проти України з 2014 року, згодом обернулася і проти самого агресора. Він виявився явно не готовим до того, що несилові методи боротьби будуть застосовані на його власній території. Російська інфраструктура потерпає від кібератак, які все більше зачіпають життя рядових росіян, які «далекі від війни», що веде їхній забронзовілий керманич, та «політикою не цікавляться». Від таких ударів потерпають, зокрема, телекомунікації і банківський сектор. Причому організатори атак не тільки створюють тимчасові складнощі, а й заволодівають великими масивами інформації з персональними даними росіян.    

Один з найбільш болісних ударів стався місяць тому: білоруська група «Кіберпартизани» змогла покласти IT-інфраструктуру найбільшої російської авіакомпанії «Аерофлот». Через злам бази даних було скасовано більше ста рейсів, в аеропортах панував хаос, а збитки компанії оцінено в десятки мільйонів доларів, вони й досі уточнюються.

Хакери, що «зламали» «Аерофлот», поділилися деталями своєї роботи
