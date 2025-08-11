США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Трамп: Я хотів би бачити припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде укладати угоду між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

«Я не буду укладати угоду, це не моя справа укладати угоду, угоду мають укласти двоє (РФ та Україна, – «Главком»). Росія повинна повернутися до розбудови своєї країни, великої країни, у них 11 часових поясів. У неї є великий потенціал, а їхня економіка функціонує погано», – йдеться у заяві.

Американський лідер додав: «Я хотів би бачити припинення вогню, я хотів би бачити найкращу угоду, яку можна укласти для обох сторін, адже для танго потрібні двоє».

Як повідомлялося, європейські лідери хочуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як той відправиться на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Аляску.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.