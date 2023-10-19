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Байден планує просити в Конгресу $60 млрд для допомоги Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден планує просити в Конгресу $60 млрд для допомоги Україні
Президент США вимагатиме виділення $60 млрд. для допомоги Україні
фото: CNN

Загальний запит на додаткове фінансування складе близько $100 млрд.

Президент США Джо Байден планує виставити на голосування до Конгресу довгостроковий пакет допомоги для України у розмірі $60 млрд. Про це повідомляє NBC News.

Законодавці Конгресу отримали першу інформацію про новий пакет фінансування, який адміністрація Байдена надасть Конгресу цього тижня.

Пакет фінансування ще остаточно не сформовано, проте очікується, що для допомоги Україні президент США вимагатиме виділення $60 млрд. Решта запиту включатиме приблизно $40 млрд, які планують витратити на допомогу Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США й Мексики.

Загальний запит на додаткове фінансування складе близько $100 млрд. Інформацію підтверджують чотири джерела, які безпосередньо беруть участь в цьому процесі.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що має намір звернутися до Конгресу з проханням виділити «безпрецедентний» пакет підтримки для Ізраїлю. Він віддав розпорядження про виділення $100 млн на гуманітарну допомогу для людей у Секторі Гази. 

Теги: Джозеф Байден США фінансування

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