«Хезболла» почала використовувати досвід України в дронах проти Ізраїлю

Масове використання дронів на оптоволокні, які тепер використовує «Хезболла», розпочалося на війні в Україні

У збройному протистоянні на півдні Лівану «Хезболла» все частіше застосовує нову смертоносну зброю – безпілотники, що керуються через оптоволоконний кабель. Ці дрони демонструють високу точність та невразливість до сучасних засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На відміну від звичайних БпЛА, що використовують радіосигнал, оптоволоконний дрон з'єднаний з оператором найтоншим кабелем, довжина якого може сягати 15 км. Це дає йому кілька ключових переваг:

оскільки керування не залежить від радіочастот, ізраїльські системи глушіння сигналу виявляються безсилими;

дрон не випромінює жодних сигналів, тому його неможливо запеленгувати, а місце запуску залишається невідомим для розвідки;

оператор отримує відео високої роздільної здатності без перешкод, що дозволяє влучати в цілі з хірургічною точністю.

Оприлюднені «Хезболлою» кадри підтверджують ефективність цієї зброї: на одному з відео дрон влучає в ізраїльський танк, поки солдати поруч навіть не помічають його наближення. Внаслідок однієї з таких атак загинув 19-річний сержант ЦАХАЛу, а спроби евакуації поранених гелікоптером також супроводжувалися атаками дронів.

Ізраїльське військове джерело визнає, що проти такої «низькотехнологічної» загрози, адаптованої до асиметричної війни, зараз існують лише фізичні бар’єри, наприклад сітки, які є недосконалим рішенням.

Експерти зазначають, що масове використання таких дронів розпочалося на війні в Україні, де російські війська застосовували їх для ударів глибоко за лінією фронту. «Хезболла» адаптувала цей досвід для полювання на ізраїльських військових у прикордонній зоні.

Вважається, що угруповання імпортує цивільні дрони з Китаю чи Ірану, самостійно дообладнуючи їх вибухівкою та системами кабельного керування. Це дозволяє «Хезболлі» продовжувати активні бойові дії навіть після того, як Ізраїль знищив значну частину їхнього ракетного арсеналу (за оцінками ЦАХАЛу, угруповання зберегло лише 10% своїх ракет).

Наразі ізраїльська армія намагається знайти ефективні методи протидії, проте загроза зростає, оскільки «Хезболла» вчиться координувати масовані атаки декількома дронами одночасно.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу надав розпорядження військовим розпочати «енергійні атаки» на об'єкти «Хезболли» в Лівані. Заява офісу глави уряду з'явилася після перехоплення ізраїльськими силами кількох ракет та дронів у суботу, 25 квітня.

Загострення відбувається на тлі тритижневого перемир'я, про яке президент США Дональд Трамп оголосив лише минулого четверга. Нетаньягу наголосив, що Ізраїль залишає за собою право на свободу дій у разі виникнення загроз з боку ліванського угруповання.