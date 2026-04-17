Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, хто сприяв досягненню домовленості про припинення вогню в Лівані

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

На перемир'я, яке уклали Ліван та Ізраїль, повпливав віцепрезидент США Джей Ді Венс 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відіграв значну роль у забезпеченні режиму припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном. Як повідомляє CNN із посиланням на високопосадовця адміністрації, Венс протягом кількох днів здійснював дипломатичний тиск на ізраїльську сторону, закликаючи до більшої стриманості в Лівані задля зниження загальної регіональної напруженості. Про це пише «Главком».

Рішення про необхідність запровадження перемир'я було узгоджене Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом. Вже наступного дня після розмови президент, віцепрезидент та держсекретар Марко Рубіо провели телефонні консультації з президентом Лівану для підтвердження домовленостей, після чого відбулися відповідні переговори з ізраїльською стороною.

Окрім ліванського напрямку, Венс бере активну участь у діалозі з Тегераном. Зокрема, він сприяв встановленню двотижневого припинення вогню між США та Іраном, для чого минулого тижня відвідав Пакистан. Наразі віцепрезидент готується до наступних раундів переговорів.

Водночас, джерела зазначають, що Дональд Трамп уважно стежить за дипломатичними успіхами Венса. Президент активно збирає відгуки від своїх радників та друзів, оцінюючи ефективність роботи віцепрезидента в умовах підвищеної медійної уваги до його постаті.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс може знову очолити американську делегацію на переговорах з Іраном. 

За даними співрозмовників CNN, у можливому другому раунді консультацій також можуть взяти участь спецпредставники Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які вже брали участь у переговорах з іранською стороною в Ісламабаді.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що пишається рішенням Вашингтона припинити фінансування України та постачання озброєння. За словами Венса, відмова від подальшої участі у підтримці України стала одним із головних досягнень чинної адміністрації США.

Теги: Ізраїль Ліван перемир'я Джей Ді Венс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На борту судна перебувало 43 765,18 тонн української пшениці
Україна направила Ізраїлю запит про арешт російського судна з краденим зерном
Вчора, 16:27
Нетаньягу заявив, що кампанія проти Ірану «ще не завершена»
12 квiтня, 00:03
Нетаньягу готовий поновити війну проти Ірану у будь-який момент
8 квiтня, 23:39
Український лідер зазначив, що припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни
Зеленський звернувся до Росії після перемир’я між США та Іраном
8 квiтня, 11:46
Ізраїльський прем’єр наголосив, що перемир’я залежить від відкриття Іраном Ормузької протоки та припинення всіх атак на США, Ізраїль і країни Близького Сходу
Чи вплине перемир’я з Іраном на війну Ізраїлю проти «Хезболли»: заява Нетаньягу
8 квiтня, 10:38
Ізраїль погодився на перемир’я під тиском союзницьких домовленостей
Ізраїль підтримав перемир'я, але очікував більшого – CNN
8 квiтня, 03:49
Дим над Тегераном після ударів США та Ізраїлю 28 лютого
Ізраїль очікує схвалення США для ударів по іранських об’єктах – Reuters
5 квiтня, 00:40
Іран застеріг Європу від втручання у війну із США та Ізраїлем
31 березня, 23:26
На заводі не було заявлених ядерних матеріалів
Іранський завод з виробництва важкої води припинив роботу після удару
30 березня, 06:15

Політика

Яку роль у світовій політиці грає зять Трампа? Аналіз The Atlantic
Трамп закликав «Хезболлу» до миру та припинення вогню
Reuters: Ізраїль і Ліван розпочали режим припинення вогню
Іран залишається оптимістичним щодо переговорів зі США
Politico: Трамп стикається зі світом, який стає дедалі більш непокірним
Новини

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua