На перемир'я, яке уклали Ліван та Ізраїль, повпливав віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відіграв значну роль у забезпеченні режиму припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном. Як повідомляє CNN із посиланням на високопосадовця адміністрації, Венс протягом кількох днів здійснював дипломатичний тиск на ізраїльську сторону, закликаючи до більшої стриманості в Лівані задля зниження загальної регіональної напруженості. Про це пише «Главком».

Рішення про необхідність запровадження перемир'я було узгоджене Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом. Вже наступного дня після розмови президент, віцепрезидент та держсекретар Марко Рубіо провели телефонні консультації з президентом Лівану для підтвердження домовленостей, після чого відбулися відповідні переговори з ізраїльською стороною.

Окрім ліванського напрямку, Венс бере активну участь у діалозі з Тегераном. Зокрема, він сприяв встановленню двотижневого припинення вогню між США та Іраном, для чого минулого тижня відвідав Пакистан. Наразі віцепрезидент готується до наступних раундів переговорів.

Водночас, джерела зазначають, що Дональд Трамп уважно стежить за дипломатичними успіхами Венса. Президент активно збирає відгуки від своїх радників та друзів, оцінюючи ефективність роботи віцепрезидента в умовах підвищеної медійної уваги до його постаті.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс може знову очолити американську делегацію на переговорах з Іраном.

За даними співрозмовників CNN, у можливому другому раунді консультацій також можуть взяти участь спецпредставники Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які вже брали участь у переговорах з іранською стороною в Ісламабаді.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що пишається рішенням Вашингтона припинити фінансування України та постачання озброєння. За словами Венса, відмова від подальшої участі у підтримці України стала одним із головних досягнень чинної адміністрації США.