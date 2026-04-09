Угорські спецслужби консультували Іран після підриву пейджерів «Хезболли» – WP

Глава угорського МЗС запевняв Тегеран, що Угорщина жодним чином не була причетна до атаки в Лівані

Тегеран є одним ключових спонсорів ліванського угрупування

Уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана запропонував допомогу Ірану після вибуху тисяч пейджерів «Хезболли» у вересні 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Як свідчить копія урядової стенограми телефонної розмови, яку отримала західна розвідка, 30 вересня 2024 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час розмови з іранським міністром Аббасом Арагчі заявив: «Наша секретна служба вже зв’язалася з вашими службами, і ми поділимося всією інформацією, яку зібрали під час розслідування».

Як відомо, Угорщина опинилася в центрі уваги, оскільки тайванська компанія, чий бренд був на пристроях, заявила журналістам, що вони були виготовлені угорською фірмою за ліцензійною угодою. Тим часом глава угорського МЗС запевняв, що Угорщина жодним чином не була причетна до атаки 17 вересня в Лівані, в результаті якої загинули 12 осіб і отримали поранення близько 2,8 тис., і що пейджери не вироблялися в його країні.

WP пише, що цей дзвінок і готовність угорської сторони співпрацювати з Іраном викликають незручні питання щодо відносин уряду Орбана з Тегераном на тлі конфлікту між США та Іраном.

Крім того, це суперечить офіційній політиці Будапешта щодо підтримки Ізраїлю, зокрема під час голосувань у Раді безпеки ООН, а також рішенню про вихід з Міжнародного кримінального суду у квітні 2025 року під час візиту до Будапешта прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

До слова, ЗМІ писали, що ізраїльська розвідка «Моссад» заклала вибухівку п'ять тисяч пейджерів тайванського виробництва, замовлених ліванським рухом. Портал Axios уточнював із посиланням на джерела, що операцію схвалили на зустрічах прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з членами його кабінету та керівниками служб безпеки. Пейджери, що вибухнули в Лівані, були начинені 20 грамами вибухівки.

Повідомлялося, що Ізраїль протягом 15 років планував та здійснював операцію з підриву пейджерів у Лівані. Для цього використовувалися підставні компанії, деякі співробітники яких навіть не знали про справжню мету своєї роботи.