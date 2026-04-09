Угорські спецслужби консультували Іран після підриву пейджерів «Хезболли» – WP

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Глава угорського МЗС запевняв Тегеран, що Угорщина жодним чином не була причетна до атаки в Лівані
Тегеран є одним ключових спонсорів ліванського угрупування

Уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана запропонував допомогу Ірану після вибуху тисяч пейджерів «Хезболли» у вересні 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Як свідчить копія урядової стенограми телефонної розмови, яку отримала західна розвідка, 30 вересня 2024 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час розмови з іранським міністром Аббасом Арагчі заявив: «Наша секретна служба вже зв’язалася з вашими службами, і ми поділимося всією інформацією, яку зібрали під час розслідування».

Як відомо, Угорщина опинилася в центрі уваги, оскільки тайванська компанія, чий бренд був на пристроях, заявила журналістам, що вони були виготовлені угорською фірмою за ліцензійною угодою. Тим часом глава угорського МЗС запевняв, що Угорщина жодним чином не була причетна до атаки 17 вересня в Лівані, в результаті якої загинули 12 осіб і отримали поранення близько 2,8 тис., і що пейджери не вироблялися в його країні.

WP пише, що цей дзвінок і готовність угорської сторони співпрацювати з Іраном викликають незручні питання щодо відносин уряду Орбана з Тегераном на тлі конфлікту між США та Іраном.

Крім того, це суперечить офіційній політиці Будапешта щодо підтримки Ізраїлю, зокрема під час голосувань у Раді безпеки ООН, а також рішенню про вихід з Міжнародного кримінального суду у квітні 2025 року під час візиту до Будапешта прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

До слова, ЗМІ писали, що ізраїльська розвідка «Моссад» заклала вибухівку п'ять тисяч пейджерів тайванського виробництва, замовлених ліванським рухом. Портал Axios уточнював із посиланням на джерела, що операцію схвалили на зустрічах прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з членами його кабінету та керівниками служб безпеки. Пейджери, що вибухнули в Лівані, були начинені 20 грамами вибухівки.

Повідомлялося, що Ізраїль протягом 15 років планував та здійснював операцію з підриву пейджерів у Лівані. Для цього використовувалися підставні компанії, деякі співробітники яких навіть не знали про справжню мету своєї роботи.

Читайте також:

Читайте також

Білий дім назвав «червону лінію» Трампа щодо Ірану
Білий дім назвав «червону лінію» Трампа щодо Ірану
Вчора, 23:11
Угорський розлом. Як спецслужби Російської Федерації намагаються вирвати перемогу у Петера Мадяра
Як Москва хотіла перекроїти вибори в Угорщині
23 березня, 09:33
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
19 березня, 05:40
Адміністрація президента США активно підтримує Віктора Орбана на майбутніх виборах
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters
18 березня, 21:10
Джо Кент заявив, що Іран не становив загрози для Сполучених Штатів, а війна розпочалася під тиском Ізраїлю
Голова контртерористичного центру США звільнився через війну в Ірані: деталі
18 березня, 01:57
Президент зазначив, що Україна може запропонувати дронові угоди надійним партнерам
Зеленський розповів, скільки фахівців з «шахедів» відправила Україна на Близький Схід
17 березня, 19:20
Інвестори занепокоїлися через ризики для нафтових маршрутів
Нафта подорожчала попри скасування санкцій проти РФ: деталі
16 березня, 11:14
Президент США Дональд Трамп
Війна на Близькому Сході. У Трампа немає хороших карт і це наша проблема
16 березня, 08:34
Каллас заявила, що Євросоюз продовжуватиме притягувати Іран до відповідальності
Європа запровадила санкції проти іранської верхівки
11 березня, 15:08

У Краснодарському краї після атаки горить електропідстанція (відео)
У Краснодарському краї після атаки горить електропідстанція (відео)
Північна Корея випробувала новітню електромагнітну зброю
Північна Корея випробувала новітню електромагнітну зброю
РФ нарощує чисельність військ безпілотних систем. Сирський розкрив плани ворога
РФ нарощує чисельність військ безпілотних систем. Сирський розкрив плани ворога
Ворог поширює чергові фейки про українських воїнів з «особливостями розвитку»: подробиці
Ворог поширює чергові фейки про українських воїнів з «особливостями розвитку»: подробиці
Трамп пригрозив Ірану через порушення мирної угоди
Трамп пригрозив Ірану через порушення мирної угоди

Новини

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
