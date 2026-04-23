Ліван звинуватив Ізраїль у воєнних злочинах через загибель журналістки

Ізраїльські військові визнали поранення двох журналістів під час ударів, але заперечили, що атакували медійних працівників навмисно

Ліванський прем'єр Наваф Салам звинуватив Тель-Авів у воєнних злочинах після загибелі журналістки Амалі Халіль на півдні країни в результаті авіаудару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Амаль Халіль, яка працювала в ліванській газеті «Аль-Ахбар», загинула під час виконання своєї журналістської роботи. Ліванське інформаційне агентство NNA повідомляє, що вона є четвертою працівницею ЗМІ, що загинули в результаті атак Ізраїлю на Ліван з березня.

Іншу журналістку ліванська влада ідентифікувала як Зейнаб Фарадж, фотожурналістку-фріланс-журналістку. «Аль-Ахбар» – це ліва газета, що підтримує «Хезболлу».

Двоє журналістів сховалися під час серії авіаударів у місті Тайрі на півдні Лівану, коли будівля, в якій вони перебували, була уражена. Ліванська влада також звинуватила ізраїльські сили у спробі перешкодити працівникам екстрених служб врятувати їх, а працівники Червоного Хреста доставили Фараджа до лікарні під «ворожим вогнем».

«Напади на журналістів та перешкоджання доступу рятувальних команд до них, а потім повторні напади на ці команди після їх прибуття є воєнними злочинами», – написав прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам.

Ізраїльські військові визнали, що в результаті ударів двоє журналістів отримали поранення, але заявили, що «не переслідують журналістів і діють для зменшення шкоди, завданої їм, водночас забезпечуючи безпеку своїх військ». Ізраїль також заявив, що не перешкоджав командам отримати доступ до району, і заявили, що деталі інциденту перевіряються.

ЦАХАЛ наголосив, що на півдні Лівану військові бачили два транспортні засоби, що їхали з «військової споруди», яку, за їхніми словами, використовувала «Хезболла». За їхніми словами, «терористи» на транспортних засобах наблизилися до сил у загрозливій манері. Потім військові напали на один з транспортних засобів та будівлю, з якої втекли ці люди.

До слова, на тлі чинного 10-денного припинення вогню лідер угруповання «Хезболла» Наїм Касем виступив із заявою, у якій окреслив умови для подальшої співпраці з ліванським урядом та збереження миру з Ізраїлем. Попри формальне перемир'я, Касем підкреслив, що бойовики залишаються у повній бойовій готовності та не мають наміру роззброюватися.

Серед ключових вимог «Хезболли» – остаточне припинення ізраїльських атак на об’єкти в Лівані та повне виведення підрозділів ЦАХАЛ із ліванської території. Виконання цих пунктів наразі виглядає малоймовірним, оскільки Ізраїль, який розпочав масштабну наземну операцію у відповідь на ракетні обстріли, раніше заявляв про намір утримувати контроль над значними ділянками на півдні Лівану навіть після завершення активної фази конфлікту.