Ліван звинуватив Ізраїль у воєнних злочинах через загибель журналістки

Журналістка Амаль Халіл загинула під час авіаудару по Лівану
Ізраїльські військові визнали поранення двох журналістів під час ударів, але заперечили, що атакували медійних працівників навмисно

Ліванський прем'єр Наваф Салам звинуватив Тель-Авів у воєнних злочинах після загибелі журналістки Амалі Халіль на півдні країни в результаті авіаудару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Амаль Халіль, яка працювала в ліванській газеті «Аль-Ахбар», загинула під час виконання своєї журналістської роботи. Ліванське інформаційне агентство NNA повідомляє, що вона є четвертою працівницею ЗМІ, що загинули в результаті атак Ізраїлю на Ліван з березня.

Іншу журналістку ліванська влада ідентифікувала як Зейнаб Фарадж, фотожурналістку-фріланс-журналістку. «Аль-Ахбар» – це ліва газета, що підтримує «Хезболлу».

Двоє журналістів сховалися під час серії авіаударів у місті Тайрі на півдні Лівану, коли будівля, в якій вони перебували, була уражена. Ліванська влада також звинуватила ізраїльські сили у спробі перешкодити працівникам екстрених служб врятувати їх, а працівники Червоного Хреста доставили Фараджа до лікарні під «ворожим вогнем».

«Напади на журналістів та перешкоджання доступу рятувальних команд до них, а потім повторні напади на ці команди після їх прибуття є воєнними злочинами», – написав прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам.

Ізраїльські військові визнали, що в результаті ударів двоє журналістів отримали поранення, але заявили, що «не переслідують журналістів і діють для зменшення шкоди, завданої їм, водночас забезпечуючи безпеку своїх військ». Ізраїль також заявив, що не перешкоджав командам отримати доступ до району, і заявили, що деталі інциденту перевіряються.

ЦАХАЛ наголосив, що на півдні Лівану військові бачили два транспортні засоби, що їхали з «військової споруди», яку, за їхніми словами, використовувала «Хезболла». За їхніми словами, «терористи» на транспортних засобах наблизилися до сил у загрозливій манері. Потім військові напали на один з транспортних засобів та будівлю, з якої втекли ці люди.

До слова, на тлі чинного 10-денного припинення вогню лідер угруповання «Хезболла» Наїм Касем виступив із заявою, у якій окреслив умови для подальшої співпраці з ліванським урядом та збереження миру з Ізраїлем. Попри формальне перемир'я, Касем підкреслив, що бойовики залишаються у повній бойовій готовності та не мають наміру роззброюватися.

Серед ключових вимог «Хезболли» – остаточне припинення ізраїльських атак на об’єкти в Лівані та повне виведення підрозділів ЦАХАЛ із ліванської території. Виконання цих пунктів наразі виглядає малоймовірним, оскільки Ізраїль, який розпочав масштабну наземну операцію у відповідь на ракетні обстріли, раніше заявляв про намір утримувати контроль над значними ділянками на півдні Лівану навіть після завершення активної фази конфлікту.

