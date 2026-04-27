Колишні прем'єр-міністри Ізраїлю об'єднали партії для протидії Нетаньягу

Нафталі Беннетт (ліворуч) та Яїр Лапід у неділю в Герцлії, Ізраїль, де вони заявили про об'єднання в партію

Партію очолить Нафталі Беннетт – головний конкурент Нетаньягу у майбутніх виборах

Колишні прем'єр-міністри Ізраїлю Нафталі Беннетт та Яїр Лапід оголосили про злиття своїх політичних сил у нову структуру під назвою «Разом» (Yachad). Очолить об’єднання Беннетт, який наразі вважається найсильнішим конкурентом чинного глави уряду Беньяміна Нетаньягу. Згідно з останніми опитуваннями, нова партія має всі шанси стати найбільшою у Кнесеті, що дозволить опозиційному блоку сформувати коаліцію без залучення ультраортодоксальних фракцій. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Метою створення партії автори називають «процес зцілення держави» та консолідацію реформаторських сил для перемоги на майбутніх виборах, що мають відбутися до кінця жовтня 2026 року. На відміну від їхнього попереднього союзу, нова угода не передбачає ротації на посаді прем'єр-міністра – лідерство закріплене виключно за Беннеттом. Політик, який раніше представляв інтереси поселенців, наразі змістився ближче до політичного центру, що дозволило йому об’єднати зусилля зі світським центристом Лапідом.

Головним пунктом програми нового об’єднання є реформа призову, зокрема обов'язкова військова служба для ультраортодоксальних чоловіків. Це питання є надзвичайно гострим для ізраїльського суспільства, оскільки тривалі військові дії проти ХАМАС, Хезболли та Ірану виснажили резервістів і створили значний економічний тиск. Нетаньягу, чия коаліція тримається на підтримці релігійних партій, опинився в пастці: Верховний суд вимагає призову ультраортодоксів, тоді як його партнери погрожують розвалом уряду в разі ухвалення відповідного закону.

Беньямін Нетаньягу, який перебуває під судом за звинуваченнями в корупції, будує свою стратегію на багаторічному досвіді та тісних зв’язках із президентом США Дональдом Трампом. Проте громадська думка в Ізраїлі демонструє втому від затяжної війни. Хоча близько половини громадян вважають Іран ослабленим, значна частина виборців розчарована результатами воєнної кампанії та не бачить суттєвого зміцнення позицій самого Ізраїлю. Створення партії «Разом» кардинально змінює передвиборчий ландшафт, створюючи реальну альтернативу нинішньому курсу країни.

Як відомо, колишній очільник Національного антитерористичного центру Джо Кент, який пішов у відставку через незгоду з курсом Білого дому, виступив із резонансними заявами щодо ролі Ізраїлю в американській політиці на Близькому Сході. В інтерв’ю Такеру Карлсону він прямо звинуватив ізраїльську сторону у маніпулюванні США задля розв'язання конфлікту з Тегераном. Кент назвав аргументи державного секретаря Марко Рубіо про «неминучу іранську загрозу» хибними, оскільки, на його переконання, Іран не мав наміру атакувати без прямої провокації.

Також Джо Кент спростував заяви про підготовку Тегераном ударів, порівнянних із подіями 11 вересня чи Перл-Харбором. Він наголосив, що Сполучені Штати не мали жодних розвідувальних даних про плани Ірану здійснити підступний напад на американські бази чи цивільні об'єкти на початку березня.

За словами Кента, іранське керівництво зазвичай діє вкрай виважено, дотримуючись поетапної схеми ескалації, а не раптових ударів стратегічного масштабу.