Ізраїль ліквідував праву руку лідера «Хезболли»

Ізраїль вбив племінника та праву руку лідера «Хезболли» Наїма Кассема – Алі Юсуфа Харші. Він загинув внаслідок нічного авіаудару по столиці Лівану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

«Харші був близьким соратником і особистим радником Наїма Кассема, а також відігравав центральну роль в управлінні та забезпеченні безпеки його офісу», – йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Алі Юсуф Харші став ціллю ударів в районі Таллет Хаят у Бейруті, неподалік від опорного пункту угруповання «Хезболла Дахія». Внаслідок атаки було частково зруйновано багатоповерхову будівлю.

Зазначається, що вночі ізраїльські військові завдали удару по двох ключових пунктах пропуску через річку Літані. Ці переправи бойовики і командири «Хезболли» використовували для перекидання «тисяч озброєнь, ракет та пускових установок» на південь Лівану.

Окрім того, на півдні Лівану було уражено близько десяти сховищ зброї, пускових установок, командних центрів та штаб-квартири «Хезболли».

Як відомо, ізраїльські військові раніше заявили про 100 ударів по командних центрах та військових об'єктах «Хезболли», що, за їхніми словами, є найбільшим скоординованим ударом у Лівані з початку цього конфлікту. Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомлялося про сотні загиблих та поранених.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон виступив із різкою критикою нещодавніх атак Ізраїлю по території Лівану, охарактеризувавши їх як «невибіркові».

До слова, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу наголосив, що Ізраїль не відмовляється від своїх цілей щодо Ірану попри перемир'я, досягнуте за посередництва США. За його словами, країна готова будь-якої миті повернутися до активних бойових дій, якщо поставлені завдання не будуть виконані дипломатичним шляхом. Нетаньягу зазначив, що пауза у вогні була повністю скоординована з Ізраїлем і є лише етапом підготовки до остаточного виведення збагаченого урану з іранської території.