Президент Польщі планує переписати Конституцію

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
фото: PAP

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував президенту натомість почати дотримуватися чинної Конституції

Президент Польщі Кароль Навроцький призначив спеціальну раду, яка до 2030 року має розробити проєкт нової конституції країни. До складу органу увійшли діячі, пов’язані з партією «Право і справедливість» (PiS). Хоча Навроцький запросив до співпраці всі парламентські групи, їхня готовність долучитися до процесу залишається незрозумілою. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Ініціатива президента викликала критику з боку прем’єр-міністра Дональда Туска. Коментуючи плани Навроцького, очільник уряду порадив президенту насамперед дотримуватися чинного основного закону. У День Конституції, 3 травня, Туск додатково наголосив, що шанси на перемогу мають лише ті країни, які поважають свої конституції.

Наразі плани Навроцького мають переважно символічний характер, оскільки президент прагне розширити власні повноваження, але не має для цього підтримки у парламенті. Будь-які зміни до конституції потребують двох третин голосів у нижній палаті та абсолютної більшості в Сенаті, які зараз контролюються ліберальною коаліцією Туска. Оскільки опозиційна партія PiS не має такої кількості голосів, затвердження поправок Навроцького вважається неможливим.

Як відомо, Польща готується до отримання значного фінансового ресурсу для посилення своєї обороноздатності. Протягом лічених годин Варшава та Брюссель мають фіналізувати кредитну угоду в межах європейської програми SAFE. 

Уповноважена польського уряду з програми SAFE Магдалена Собковяк-Чарнецька підтвердила, що підготовка до підписання вийшла на фінішну пряму. За її словами, процедура відбудеться протягом «кількох десятків годин».

