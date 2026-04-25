Нетаньягу наказав посилити удари по «Хезболлі» в Лівані попри режим припинення вогню

Аліна Самойленко
Ліван заявив, що внаслідок ізраїльських ударів загинуло щонайменше шість цивільних осіб

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу надав розпорядження військовим розпочати «енергійні атаки» на об'єкти «Хезболли» в Лівані. Заява офісу глави уряду з'явилася після перехоплення ізраїльськими силами кількох ракет та дронів у суботу, 25 квітня. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Загострення відбувається на тлі тритижневого перемир'я, про яке президент США Дональд Трамп оголосив лише минулого четверга. Нетаньягу наголосив, що Ізраїль залишає за собою право на свободу дій у разі виникнення загроз з боку ліванського угруповання.

За інформацією ліванського Міністерства охорони здоров'я, внаслідок суботніх атак загинуло щонайменше шість осіб у населених пунктах Яхмар аш-Шакіф та Сафад-аль-Батіх. Своєю чергою ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію понад 15 бойовиків на півдні Лівану протягом вихідних.

Ескалація ставить під загрозу крихкі домовленості про припинення вогню. Також під питанням залишається можливість проведення зустрічі лідерів Ізраїлю та Лівану в Білому домі, яку планував організувати Дональд Трамп.

Раніше ліванський прем'єр Наваф Салам звинуватив Тель-Авів у воєнних злочинах після загибелі журналістки Амалі Халіль на півдні країни в результаті авіаудару. 

Амаль Халіль, яка працювала в ліванській газеті «Аль-Ахбар», загинула під час виконання своєї журналістської роботи. Ліванське інформаційне агентство NNA повідомляє, що вона є четвертою працівницею ЗМІ, що загинули в результаті атак Ізраїлю на Ліван з березня.

До слова, на тлі чинного 10-денного припинення вогню лідер угруповання «Хезболла» Наїм Касем виступив із заявою, у якій окреслив умови для подальшої співпраці з ліванським урядом та збереження миру з Ізраїлем. Попри формальне перемир'я, Касем підкреслив, що бойовики залишаються у повній бойовій готовності та не мають наміру роззброюватися.

Серед ключових вимог «Хезболли» – остаточне припинення ізраїльських атак на об’єкти в Лівані та повне виведення підрозділів ЦАХАЛ із ліванської території. Виконання цих пунктів наразі виглядає малоймовірним, оскільки Ізраїль, який розпочав масштабну наземну операцію у відповідь на ракетні обстріли, раніше заявляв про намір утримувати контроль над значними ділянками на півдні Лівану навіть після завершення активної фази конфлікту.

