CNN: Розкол між США та Європою стає критичним

США хочуть зосередити сили в Азії та власній півкулі

Трансатлантичний альянс переживає один із найскладніших періодів у своїй історії. Попри звичні суперечки щодо тарифів чи допомоги Україні, найнагальнішою проблемою став глибокий розкол усередині НАТО. Про це поваідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Дональд Трамп підтвердив виведення щонайменше 5 тис. американських військових із Німеччини. Приводом стала критика канцлера Фрідріха Мерца щодо дій США в іранському конфлікті. Трамп також висловив незадоволення позицією Іспанії (яка заборонила використання своїх баз для ударів по Ірану) та Італії, назвавши останню країною, що «ніяк не допомогла».

Хоча німецьке керівництво називає скорочення контингенту «передбачуваним», цифри свідчать про масштабні зміни: якщо під час холодної війни в ФРН перебувало 250 тис. солдатів США, то на кінець 2025 року їх залишилося трохи більше 36 тис. «Ядерна парасолька» фактично згортається саме тоді, коли загроза з боку Росії лише зростає.

Вашингтон відкрито заявляє про зміну стратегії. Елбрідж Колбі з Пентагону пояснив, що США хочуть зосередити сили в Азії та власній півкулі. Від європейських союзників вимагають взяти на себе основну відповідальність за оборону континенту. Для США це виглядає як «впевненість у можливостях Європи», але для європейців, як зауважив прем’єр Польщі Дональд Туск, це виглядає як руйнація альянсу та втрата солідарності.

Європа планує подвоїти витрати на оборону до $750 млрд до 2030 року, проте стикається з трьома фундаментальними проблемами.

Найбільш критичною є ситуація з ППО. Конфлікт у Перській затоці виснажує запаси ракет-перехоплювачів (Patriot, THAAD) «вражаючими» темпами. Оскільки США переспрямовують ці ресурси своїм союзникам у Затоці, Європа залишається вразливою. Пентагон уже скасував плани щодо розміщення в Європі далекобійних ракет «Томагавк» та гіперзвукової зброї. Єдиної заміни американським системам у європейських виробників наразі немає.

Європа опинилася перед дилемою: або шукати шлях до відновлення трансатлантичної довіри для швидкого переозброєння через США, або обрати довший і дорожчий шлях створення власної автономної оборони. Певний прогрес є – рекорди замовлень у Rheinmetall та Saab, а також тісна співпраця з Британією та Україною дають надію, проте здатність Європи реально об'єднати свій оборонний потенціал залишається головним викликом.

Як відомо, зосередженість адміністрації Дональда Трампа на конфлікті на Близькому Сході фактично перетворила українське питання на другорядне для Білого дому.

Протягом останніх місяців ключові радники президента, включаючи Джареда Кушнера, майже повністю переключилися на іранський напрямок, тоді як європейські столиці дедалі гостріше відчувають ізоляцію Вашингтона.