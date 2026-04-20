Нетаньягу заявив, що боротьба проти Ірану все ще триває

Беньямін Нетаньягу підкреслив міцність союзу Ізраїля та США

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що спільна кампанія Ізраїлю та США проти іранського режиму ще далека від завершення. Під час зустрічі в Єрусалимі з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм ізраїльський лідер підкреслив, що ситуація залишається динамічною і може змінитися будь-якої миті. Про це пише «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

«Будь-який момент може принести нові події. Хто знає, що чекає на нас завтра чи післязавтра», –зазначив Нетаньягу, натякаючи на готовність до подальших кроків у протистоянні з Тегераном. Він також висловив упевненість, що обидві держави досягнуть поставлених цілей, що принесе «більше надії та світла вільним народам світу».

Нетаньягу підкреслив міцність союзу з Вашингтоном, зазначивши, що спільні зусилля спрямовані на остаточне усунення загроз, які походять від Ірану та його ставлеників у регіоні. Своєю чергою Хав’єр Мілей підтвердив намір Аргентини перенести своє посольство до Єрусалима, назвавши Аргентину та Ізраїль «братами по болю» через спільний досвід боротьби з тероризмом.

Раніше стало відомо, що переговори між Тегераном та Вашингтоном щодо врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. Про це в інтерв'ю державному телебаченню заявив спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто.

Нагадаємо, високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності.

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США.

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.