«Хоч стій, хоч падай». Депутат Держдуми висміяв Конашенкова

«Який в біса «жест доброї волі»

Депутат Держдуми Андрій Гурулєв описав свої враження від формулювань офіційного представника міноборони країни-терористки, генерал-лейтенанта Ігоря Конашенкова словами «Хоч стій, хоч падай». Таку заяву російський політик зробив під час бесіди з ведучим телепередачі «Час покаже» Русланом Осташком, фрагмент розмови наводиться в Telegram-каналі Гурулєва.

Критика депутата стосувалася слів представника оборонного відомства країни-агресорки РФ про острів Зміїний у Чорному морі, який за словами російських пропагандистів «російські військові залишили 30 червня в рамках «жесту доброї волі» після виконання поставлених завдань». Однак по факту окупантів звідти вибили українські захисники.

«Сидіти там на Зміїному під постійними обстрілами сенсу не було, тож звідти й пішли. Офіційний представник міноборони іноді як видасть, хоч стій, хоч падай, це правда. Я не знаю, чому це пояснили тоді «жестом доброї волі», – прокоментував брифінг міноборони Гурулєв.





Депутат також здивувався конструкції самої фрази «жест доброї волі».

«Чий жест, кому...? Скажіть людям як є, всі зрозуміють», – підсумував він.

Нагадаємо, днями російський пропагандист, ведучий державного телеканалу RT Антон Красовський у ефірі свого шоу закликав топити українських дітей. Так він відреагував на розповідь свого гостя, письменника Сергія Лук'яненка. Той пригадав, що в дитинстві відпочивав у Солотвино на Закарпатті. І там українські діти розповідали йому, що Україна окупована москалями. Якби не москалі, вони б жили, як у Франції.

Згодом стало відомо, що кремлівський пропагандистський телеканал RT «зупиняє співпрацю» з директором мовлення російською мовою Антоном Красовським після його закликів топити і спалювати українських дітей.

Після цього російський пропагандист Антон Красовський надумав виправдатися за нелюдські заяви. Так, пропагандист написав, буцімто йому «по-справжньому ніяково, що я якось не побачив цього кордону про дітей».