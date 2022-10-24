«Это просто было безвкусно». Пропагандист, який закликав топити дітей, шокував виправданням

Красовському, очевидно, вправили мізки і він вирішив вибілитися

Російський пропагандист, ведучий державного телеканалу RT Антон Красовський, який нещодавно у ефірі свого шоу закликав топити українських дітей, надумав виправдатися за нелюдські заяви. Так, пропагандист написав, буцімто йому «по-справжньому ніяково, що я якось не побачив цього кордону про дітей».

«Ну, буває так: сидиш в ефірі, тебе несе. І ти не можеш зупинитись. Я перепрошую у всіх, хто отетерів від цього. Перепрошую у Маргарити (очільниця кремлівського телеканалу RT Маргарита Симонян – ред.) , у всіх, для кого це здалося диким, немислимим і непереборним. Сподіваюся, ви мені вибачте», – написав рашист.

При цьому зауважимо, що Красовський жодного слова не сказав про те, що вважає свої дикі заяви неправильними чи агресивними. Очевидно, він просто отримав на горіхи від керівництва і вирішив відмазатися від негативу.

Згодом Красовський додав: «Я действительно оскорбил и подставил многих своих товарищей. Свою компанию. Людей своих. Простите меня. Ну и главное: это просто было безвкусно. Я всегда пытался быть немного умнее себя самого. Но вот не вышло».

Нагадаємо, Красовський в ефірі сказав, що українських дітей потрібно вбивати і переконував, що це «наш метод».

Після цього стало відомо, що кремлівський пропагандистський телеканал RT «зупиняє співпрацю» з директором мовлення російською мовою Антоном Красовським після його закликів топити і спалювати українських дітей.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення каналу Russia Today через розпалювання геноциду.