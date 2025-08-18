Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський на майбутній зустрічі з Трампом має зробити важкий вибір – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський на майбутній зустрічі з Трампом має зробити важкий вибір – Bloomberg
Від перемовин Зеленського і Трампа у Вашинтоні дуже багато що залежить
фото із відкритих джерел

Мирні переговори Трампа і Зеленського знову переміщуються до Овального кабінету

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом у понеділок має вирішити питання про укладання мирної угоди за рахунок територіальних поступок Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«Зеленський опиняється у безвихідному становищі: ризикнути викликати гнів Дональда Трампа або погодитися на швидку угоду щодо припинення війни Росії в Україні, заплативши катастрофічну ціну – поступившись територією за невизначені гарантії безпеки», – йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначає агентство, «Трамп залишив Зеленському мало можливостей для маневру», відмовившись на зустрічі з Путіним від вимог про негайне припинення вогню і заявивши, що закликатиме швидко розпочати мирний план.

Bloomberg з посиланням на джерела пише, що Зеленський розраховує на зустрічі з Трампом «дізнатися більше про вимоги Путіна, визначити терміни тристоронньої зустрічі та підштовхнути США до посилення санкцій проти Росії».

З урахуванням скандальної зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі у лютому цього разу українського президента супроводжуватиме група європейських лідерів. Вони «домагатимуться від Трампа ясності щодо гарантій безпеки, які готові надати США, намагаючись організувати зустріч із президентом України та Путіним», проте, як вважають джерела агентства, «у них сумнівні важелі впливу, і вони не завжди виступають з єдиної позиції».

Після саміту на Алясці спецпосланник Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю CNN заявив, що було досягнуто згоди, згідно з якою США та інші країни можуть запропонувати Україні формулювання, аналогічні статті 5 статуту НАТО.

Як повідомлялося, до Вашингтона для підтримки Зеленського зібралися приїхати канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Олександр Стубб, прем'єр Італії Джорджа Мелоні, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

До слова, президент США Дональд Трамп спершу проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. 

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський прибув у Вашингтон. Там він зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Вашингтон переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Палаючий будинок в Одесі після атаки БпЛА
Атака на Одесу, вибухи в Росії: головне за ніч
19 липня, 06:23
НАБУ злякалося «обрізаних» повноважень і кинулося швидко завершувати розслідування справ
Генпрокурор Кравченко стукає у двері. НАБУ ввімкнуло турборежим Тема тижня
24 липня, 13:45
Трамп оголосив про укладання угоди з Японією
Штати уклали «найбільшу угоду в історії» з Японією – Трамп
23 липня, 02:56
Головні новини ночі проти 23 липня
Дрони атакували Суми та Кривий Ріг, нові угоди Трампа: головне за ніч
23 липня, 05:45
Трамп прагнутиме продемонструвати, що його слова мають реальну вагу
«Трамп завжди відступає»: CNN проаналізував заяву президента США про новий дедлайн для РФ
29 липня, 04:59
Очікується, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться вже наступного тижня
Хто ініціював зустріч Трампа з Путіним? Відповідь CNN
6 серпня, 22:53
Розширення санкцій проти «Росатому» та пов’язаних із ним структур, зокрема в європейських юрисдикціях, є нагальним завданням
Україна ввела санкції проти «Росатому»
9 серпня, 11:00
РФ та США погодили зустріч Путіна та Трампа найближчими днями
РФ та США погодили зустріч Путіна та Трампа найближчими днями
7 серпня, 11:07
Зеленський провів нараду з Умєровим
Зеленський надав доручення уряду та секретарю РНБО
15 серпня, 16:49

Політика

Чи домовиться Трамп із Зеленським? Прогноз Times
Чи домовиться Трамп із Зеленським? Прогноз Times
«Великий день». Трамп зробив нову заяву перед зустріччю з Зеленським
«Великий день». Трамп зробив нову заяву перед зустріччю з Зеленським
Зеленський на майбутній зустрічі з Трампом має зробити важкий вибір – Bloomberg
Зеленський на майбутній зустрічі з Трампом має зробити важкий вибір – Bloomberg
Оприлюднено розклад переговорів Трампа із Зеленським та європейськими лідерами
Оприлюднено розклад переговорів Трампа із Зеленським та європейськими лідерами
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами
Атака на Україну та нова заява Трампа про війну: головне за ніч
Атака на Україну та нова заява Трампа про війну: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
54K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
20K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
9504
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
2763
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua