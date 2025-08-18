Зеленський на майбутній зустрічі з Трампом має зробити важкий вибір – Bloomberg

Від перемовин Зеленського і Трампа у Вашинтоні дуже багато що залежить

Мирні переговори Трампа і Зеленського знову переміщуються до Овального кабінету

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом у понеділок має вирішити питання про укладання мирної угоди за рахунок територіальних поступок Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«Зеленський опиняється у безвихідному становищі: ризикнути викликати гнів Дональда Трампа або погодитися на швидку угоду щодо припинення війни Росії в Україні, заплативши катастрофічну ціну – поступившись територією за невизначені гарантії безпеки», – йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначає агентство, «Трамп залишив Зеленському мало можливостей для маневру», відмовившись на зустрічі з Путіним від вимог про негайне припинення вогню і заявивши, що закликатиме швидко розпочати мирний план.

Bloomberg з посиланням на джерела пише, що Зеленський розраховує на зустрічі з Трампом «дізнатися більше про вимоги Путіна, визначити терміни тристоронньої зустрічі та підштовхнути США до посилення санкцій проти Росії».

З урахуванням скандальної зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі у лютому цього разу українського президента супроводжуватиме група європейських лідерів. Вони «домагатимуться від Трампа ясності щодо гарантій безпеки, які готові надати США, намагаючись організувати зустріч із президентом України та Путіним», проте, як вважають джерела агентства, «у них сумнівні важелі впливу, і вони не завжди виступають з єдиної позиції».

Після саміту на Алясці спецпосланник Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю CNN заявив, що було досягнуто згоди, згідно з якою США та інші країни можуть запропонувати Україні формулювання, аналогічні статті 5 статуту НАТО.

Як повідомлялося, до Вашингтона для підтримки Зеленського зібралися приїхати канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Олександр Стубб, прем'єр Італії Джорджа Мелоні, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

До слова, президент США Дональд Трамп спершу проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський прибув у Вашингтон. Там він зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом та європейськими лідерами.