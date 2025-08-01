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Трамп анонсував візит свого спецпредставника до Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп анонсував візит свого спецпредставника до Росії
Трамп: Він (Віткофф) їде до Росії, вірите чи ні
фото: The White house/Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що після поїздки на Близький Схід Стів Віткофф вирушить до Росії

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф планує відвідати Російську Федерацію. Про це Трамп повідомив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

Зокрема, Трамп зазначив, що Сполучені Штати мають намір запровадити нові санкції проти Росії, однак висловив сумніви щодо їхньої ефективності та впливу на російського лідера Володимира Путіна.

У ході розмови з пресою Трамп також заявив, що після поїздки на Близький Схід Стів Віткофф вирушить до Росії.

«Він їде до Росії, вірите чи ні», – сказав Трамп, не надаючи більше деталей про майбутній візит.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.

Раніше ми писали, що цього тижня представники Сполучених Штатів Америки контактували з особами з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна. Основною темою обговорення було припинення війни Росії проти України. Про це в інтерв’ю Fox News Radio повідомив державний секретар США Марко Рубіо, передає «Главком».

За його словами, президент Дональд Трамп вже понад пів року намагається домогтися завершення війни й робить для цього все можливе. «Ми підтримуємо контакти з представниками російської сторони. Остання розмова відбулася буквально цього тижня – у понеділок або вівторок. Йшлося не про Путіна особисто, а про переговори з його наближеними, у спробі знайти шлях до миру. Але поки що прогресу не спостерігається», – заявив Рубіо.

Теги: Дональд Трамп Стів Віткофф росія США

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