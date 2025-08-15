Головна Світ Політика
Американське видання проаналізувало мову тіла Трампа під час зустрічі з Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Американське видання проаналізувало мову тіла Трампа під час зустрічі з Трампом
Трамп і Путін потиснули один одному руки під час зустрічі
фото: reuters

Коли Путін підходив до Трампа по червоній доріжці, президент США кілька разів плеснув у долоні

Мова тіла президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна під час зустрічі була «аж ніяк не холодною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що коли Путін підходив до Трампа по червоній доріжці, президент США кілька разів плеснув у долоні, вітаючи його на американській землі вперше за 10 років. Вони потиснули один одному руки і разом пішли до лімузина Трампа.

Пізніше, коли вони сіли за стіл для переговорів, і Трамп, і Путін кілька разів посміхнулися, хоча американський лідер здебільшого залишався незворушним.

За словами CNN, російський диктатор відомий тим, що передає свої думки через свою поставу. Колишні президенти США коментували його звичку сутулитися в кріслі під час розмови, що свідчило про його байдужість. В Алясці він не сутулився. Натомість, коли зустріч розпочалася, він сидів, випрямившись у кріслі, склавши руки, під клацання фотокамер і вигуки журналістів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

До слова, російський диктатор Володимир Путін проігнорував запитання журналістів про те, чи погодиться він на перемир’я, які вони вигукували йому та президенту США Дональду Трампу в аеропорту. На запитання журналістів, чи «припинить він вбивати цивільних», Путін жестом показав, що не чув питання.

Як повідомлялося, літаки президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна є чотиримоторними широкофюзеляжними реактивними.

Зауважимо, поруч із російським диктатором Володимиром Путіним стоїть велика пачка паперів під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Раніше Центр протидії дезінформації зауважував, що Путін збирається показати президенту США Дональду Трампу під час зустрічі на Алясці певні «історичні матеріали».

