Президент Фінляндії назвав найкращого гаранта безпеки для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент Фінляндії назвав найкращого гаранта безпеки для України
Як зазначив фінський лідер, Росія не буде вказувати Європі чи США, що вони можуть або не можуть робити
фото: Bloomberg

За словами Александра Стубба, Україна має одну з найсучасніших і найбільших армій у світі

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що найкращим гарантом безпеки для України є сама Україна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву фінського лідера.

Стубб сказав, що одним з ключових результатів цих переговорів став початок опрацювання деталей майбутніх гарантій безпеки. «І відправна точка дуже проста. Гарантом безпеки номер один для України є сама Україна. Вона має одну з найсучасніших і найбільших армій у світі», – наголосив він.

Лідер Фінляндії додав, що Європа «буде підтримувати це», а США «координуватимуть надання певної допомоги, сприяння та підтримки». «Тож зараз ми опрацьовуємо деталі. І пам'ятайте, що не Росія буде вказувати Європі чи США, що вони можуть або не можуть робити щодо гарантій безпеки», – каже Стубб, коментуючи потенційне направлення військових контингентів в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що гарантії безпеки для України мають «фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО». За словами глави німецького МЗС, без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями.

Міністр переконаний, що необхідно наполягати саме на таких гарантіях безпеки, аби дотиснути російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, це не становитиме загрози для Росії, натомість може стати основою для тривалого миру.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.

Як повідомлялося, США сподіваються, що війна в Україні може завершитися протягом трьох – шести місяців завдяки активній дипломатії та міжнародним зусиллям.

Теги: Фінляндія переговори

