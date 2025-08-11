Головна Країна Події в Україні
Кремль хоче використати саміт на Алясці, щоб розколоти Європу та США – ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кремль хоче використати саміт на Алясці, щоб розколоти Європу та США – ISW
Трамп та Путін зустрінуться на Алясці вже 15 серпня
фото: Reuters

«Кремль вже давно намагається послабити єдність між Сполученими Штатами, Європою та Україною»

Кремль намагається використати майбутній саміт на Алясці, щоб розділити Сполучені Штати та Європу, а не брати участь у змістовних мирних зусиллях. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Фахівці ISW проаналізували заяви кремлівських чиновників, у яких зазначається, що саме Україна та Європа є головною перешкодою у мирному врегулюванні.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Європа намагається перешкодити Сполученим Штатам допомогти зупинити війну в Україні.

Своєю чергою голова Ліберально-демократичної партії Росії Леонід Слуцький сказав, що європейські країни проводять антиросійську політику та намагаються запобігти швидкому мирному врегулюванню в Україн

А російський політолог Сергій Марков зазначив, що головний інтерес Росії до саміту на Алясці полягає в тому, щоб зобразити Україну та Європу, а не Росію, як перешкоду на шляху до миру в Україні.

«Кремль вже давно намагається послабити єдність між Сполученими Штатами, Європою та Україною в рамках ширшої кампанії, спрямованої на стримування подальшої підтримки України Заходом та відволікання уваги від непохитності Росії щодо мирного процесу та небажання йти на компроміс щодо початкових воєнних вимог Путіна», –йдеться у повідомленні.

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб зробили спільну заяву напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.

Тоді резидент Володимир Зеленський наголосив, що закінчення війни має бути «чесним», і висловив вдячність європейським лідерам за їхню підтримку. 

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Наразі залишається невідомим, чи буде присутній президент Зеленський на саміті лідерів. Але віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що США працюють над тим, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Також ведеться робота над організацією тристоронньої зустрічі. 

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що президент України Володимир Зеленський має бути запрошений на зустріч лідерів США і РФ на Алясці 15 серпня. 

