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Обама відповів Трампу щодо звинувачень у «державній зраді»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Обама відповів Трампу щодо звинувачень у «державній зраді»
Трамп знову звинувачує Обаму
фото: reuters

Барак Обама відреагував на заклики президента США притягнути його до кримінальної відповідальності

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму та ексдержсекретарку Гілларі Клінтон у «поширенні фейків» про втручання Росії у вибори 2016 року. Про це інформує «Главком» з посиланням на The Guardian.

Зокрема, Трамп звинуватив Обаму і Клінтон у спробі «перевороту»: «Міністерство юстиції США повинно буде діяти. Рішення ухвалюватиме наш міністр юстиції».

Барак Обама відреагував на заклики президента США притягнути його до кримінальної відповідальності. Він відкинув звинувачення свого наступника в тому, що намагався організувати «переворот» після перемоги Трампа на виборах 2016 року, «фабрикуючи» докази російського втручання.

Офіс Обами вдався до незвичного кроку і виступив з рішучим спростуванням після того, як Трамп заявив журналістам, що його попередник «намагався здійснити переворот» проти нього і винен у «державній зраді».

«З поваги до посади президента наш офіс зазвичай не удостоює відповіддю постійні нісенітниці і дезінформацію, що виходять з цього Білого дому. Але ці твердження є достатньо обурливими, щоб заслуговувати на таку відповідь. Ці химерні звинувачення є смішними і слабкою спробою відвернути увагу», – йдеться в заяві.

У заяві також критикуються твердження, зроблені в 11-сторінковому документі, опублікованому минулого тижня директором національної розвідки Тулсі Габбард, яка заявила, що передала докази того, що вона назвала «зрадницькою змовою» серед чиновників національної безпеки часів Обами, до міністерства юстиції, рекомендуючи притягнути їх до кримінальної відповідальності.

«Ніщо в документі, опублікованому минулого тижня, не підриває загальновизнаний висновок про те, що Росія працювала над тим, щоб вплинути на президентські вибори 2016 року, але не змогла успішно маніпулювати жодним голосом», – йдеться в повідомленні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Крим Росії віддав Барак Обама.

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Теги: США Дональд Трамп Барак Обама

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