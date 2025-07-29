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Сестра Кім Чен Ина закликала Трампа прийняти «нову ядерну реальність»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Сестра Кім Чен Ина закликала Трампа прийняти «нову ядерну реальність»
Сестра Кім Чен Ина закликала США відмовитись від спроб денуклеаризації КНДР
фото із відкритих джерел

Сестра Кім Чен Ина поглузувала зі спроб Трампа позбавити Північну Корею ядерної зброї

Сестра лідера Північної Кореї і заступниця завідувача відділу пропаганди та агітації ТПК Кім Йо Чжон рішучо відкинула спроби Дональда Трампа позбавити КНДР ядерної зброї. Про це пише Reuters з посиланням на державне інформагентство КНДР, повідомляє «Главком».

У своїй заяві Кім різко прокоментувала спроби президента США вплинути на Північну Корею через особисті контакти з Кім Чен Ином.

«Особисті стосунки між Кімом і Трампом – непогані. Але якщо США сподіваються використати ці стосунки як інструмент для ліквідації нашої ядерної програми, це стане лише обʼєктом глузувань», – заявила вона.

Вона наголосила, що якщо США не ухвалять нових реалій і продовжать чіплятися за провальні підходи минулого, будь-які контакти з КНДР залишаться лише «американською надією». Вона закликала Вашингтон відмовитися від минулої «провальної політики» та «визнати нову реальність»

За її словами, можливості Північної Кореї як ядерної держави та геополітичне середовище радикально змінилися відтоді, як Кім і Трамп востаннє проводили переговори

Раніше представник Білого дому зазначив, що президент США Дональд Трамп під час свого першого терміну тричі зустрічався з лідером КНДР, що забезпечило «стабільність на Корейському півострові» та стало кроком до угоди про денуклеарізацію. Вашингтон також висловив готовність до продовження діалогу з Пхеньяном щодо цього питання.

Однак Кім Йо Чжон відкинула такі заяви, наголосивши, що «2025 рік – це не 2018 чи 2019» і з того часу багато що змінилося. Вона заявила, що статус КНДР як ядерної держави є «незворотнім» та «закріплений у найвищому законі країни на основі волі всього народу». За її словами, будь-які спроби поставити цей статус під сумнів будуть «рішуче відкинуті».

Трамп під час свого першого президентського терміну провів три зустрічі на найвищому рівні із лідером КНДР. Так, вони відбулися у Сінгапурі у 2018 році, Ханої у 2019 та на демілітаризованій зоні у червні того ж року. На своїй першій зустрічі в Сінгапурі в 2018 році Трамп і Кім Чен Ин підписали принципову угоду про створення зони, вільної від ядерної зброї, на Корейському півострові, зазначає Reuters. Наступний саміт у Ханої наступного року зірвався через розбіжності щодо зняття міжнародних санкцій, запроваджених проти Пхеньяну.

Трамп раніше заявляв, що має «прекрасні стосунки» з Кім Чен Ином, а Білий дім заявив, що президент відкритий для спілкування з північнокорейським лідером.

Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чжон розкритикувала адміністрацію президента США Дональда Трампа за активізацію «провокацій». 

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Теги: Дональд Трамп ядерна зброя Північна Корея президент Кім Чен Ин Вашингтон переговори

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