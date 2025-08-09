Головна Світ Політика
Чи доєднається Зеленський до переговорів на Алясці: відповідь CBS News

Чи доєднається Зеленський до переговорів на Алясці: відповідь CBS News
Вже відомо, що Трамп та Путін проведуть зустріч 15 серпня
Є вирогідність, що Зеленський також долучиться до переговорів

Стало відомо, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін проведуть зустріч у штаті Аляска. Кремль пояснив, що вибір місця проведення саміту був зумовлений «сусідством США та Росії, і це досить логічно».

CBS News з посиланням на посадовця Білого дому повідомляє, чи доєднається президент України Володимир Зеленський до лідерів США та РФ, передає «Главком».

Повідомляється, що планування саміту залишається гнучким і є вирогідність, що Зеленський також долучиться до переговорів.

Раніше у заяві Білого дому зазначалось, що Дональд Трамп готовий зустрітися як з Путіним, так і з Зеленським. Також він не наполягає на тристоронній зустрічі.

Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому відповів на повідомлення ЗМІ про обов'язкову зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

У повідомленні The New York Post йшлося, що президент США Дональд Трамп погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо той проведе переговори з українським лідером Володимиром Зеленським. 

На пряме запитання журналіста, чи повинна відбутися зустріч президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським перед тим, як Путін зможе зустрітися з Трампом, Дональд Трамп відповів коротко: «Ні».

Вже під час підписання угоди між Азербайджаном та Вірменією репортер уточнив у американського лідера, чи відбудеться зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента України Володимира Зеленського та президента Трампа.

Американський лідер коротко відповів: «Я думаю, що у нас є шанс».

Чи доєднається Зеленський до переговорів на Алясці: відповідь CBS News
