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Північна Корея представила есмінець, здатний нести ядерну зброю

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Північна Корея представила есмінець, здатний нести ядерну зброю
Лідер КНДР із донькою під час церемонії введення есмінця «Кан Кон» до складу військово-морських сил
фото: KCNA

Кім Чен Ин заявив, що корабель стане частиною системи ядерного реагування країни

Північна Корея представила новий 5-тисячотонний есмінець «Кан Кон», який, за заявами Пхеньяна, здатний застосовувати озброєння з ядерним потенціалом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Церемонія відбулася 6 вересня у портовому місті Вонсан на східному узбережжі КНДР і разюче відрізнялася від першого спуску «Кан Кону» на воду в травні 2025 року, який тоді обурив північнокорейського лідера. Цього разу Кім Чен Ин, за спостереженнями WSJ, сяяв від гордості: моряки зустріли його та доньку Кім Чжу Е шикуванням і салютом на борту, а до корабля вони пройшли червоною доріжкою. Есмінець офіційно включили до складу військово-морських сил країни.

Північна Корея представила есмінець, здатний нести ядерну зброю фото 1
фото: KCNA

Кім Чен Ин назвав «Кан Кон» важливою частиною майбутньої морської складової ядерного стримування Північної Кореї. За його словами, корабель має забезпечити можливість завдання потужного удару у відповідь у разі нападу.

«Ми повинні змусити ворогів боятися нас, – заявив 42-річний лідер. – Тільки коли вороги будуть нас боятися, вони ніколи не наважаться провокувати нас».

Північна Корея представила есмінець, здатний нести ядерну зброю фото 2
фото: KCNA

Північнокорейські державні медіа не оприлюднили повного переліку озброєння есмінця. Водночас раніше Кім Чен Ин особисто спостерігав із борту «Кан Кон» за випробуваннями корабельних систем. Associated Press повідомляло, що під час одного з таких випробувань перевіряли крилату ракету, яку КНДР називає здатною нести ядерний боєзаряд.

Другий корабель нового класу

«Кан Кон» став другим 5-тисячотонним есмінцем нового класу у складі північнокорейського флоту. Перший корабель – «Чхое Хьон» – КНДР представила навесні, а в червні officially ввела його до складу військово-морських сил.

Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян має намір продовжувати будівництво великих військових кораблів. За даними The Wall Street Journal, північнокорейський лідер хоче, щоб протягом наступних п'яти років країна щороку отримувала по два кораблі такого класу.

Окремим напрямом залишається створення атомного підводного човна. Північна Корея вже демонструвала корпус підводного човна, який, за твердженнями Пхеньяна, розробляється з урахуванням можливості встановлення ядерної силової установки.

Reuters зазначає, що Кім Чен Ин також оголосив про плани розширювати військово-морську інфраструктуру та створювати нові кораблі й бази на східному узбережжі. Наступну велику демонстрацію військово-морських можливостей КНДР він пообіцяв провести приблизно через вісім місяців.

Північна Корея представила есмінець, здатний нести ядерну зброю фото 3
фото: KCNA

Корабель уже одного разу зазнав аварії

У травні 2025 року під час першої спроби спустити есмінець на воду корабель перекинувся на бік і отримав пошкодження. Інцидент стався під час церемонії, на якій був присутній Кім Чен Ин, який згодом назвав ситуацію серйозною помилкою та вимагав покарати відповідальних. Корабель відремонтували й повторно спустили на воду.

За оцінкою The Wall Street Journal, поява «Кан Кону» у складі діючого флоту розширює можливості КНДР діяти поблизу східного узбережжя Корейського півострова та потенційно створює додаткову загрозу для військових об'єктів США в Японії.

Росія могла допомогти КНДР із військовими технологіями

Розвиток північнокорейського флоту відбувається на тлі поглиблення військового партнерства Пхеньяна з Москвою. The Wall Street Journal із посиланням на експертів звертає увагу на схожість систем протиповітряної оборони, встановлених на найбільших військових кораблях КНДР, із російськими системами. Видання допускає, що Росія могла допомогти Північній Кореї з окремими військовими технологіями.

Військове співробітництво двох країн значно посилилося після початку повномасштабної війни Росії проти України. За даними Південної Кореї, Пхеньян передав Москві понад 15 млн артилерійських боєприпасів, а також балістичні ракети. Північна Корея направляла до Росії і військовослужбовців — «Главком» раніше писав, що новий контингент КНДР, за оцінками, налічував 8,5 тис. військових, серед яких були оператори ударних безпілотників.

У серпні Володимир Путін заявив, що Росія та Північна Корея продовжують координувати дії у сфері регіональної безпеки. Москва і Пхеньян також поглиблюють економічні зв'язки: 7 вересня країни відкрили перший автомобільний міст через річку Туманган, який безпосередньо з'єднав транспортні мережі двох держав.

Нагадаємо, Північна Корея вже використовує військове співробітництво з Росією для отримання бойового досвіду та розвитку власних озброєнь. За даними української розвідки, північнокорейські військові проходили підготовку та брали участь у бойових діях на боці Росії. Водночас Москва отримує від Пхеньяна боєприпаси та ракети.

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Теги: військові путін росія будівництво корабель боєприпаси озброєння балістичні ракети Москва Північна Корея

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