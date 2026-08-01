Кім Чен Ин зник із публічного простору: що відбувається у Північній Кореї

Достовірно підтвердити поточне місцеперебування Кім Чен Ина неможливо через ізольованість країни

Уже близько двох місяців північнокорейський диктатор не з'являється на людях, а експерти та західні журналісти фіксують безпрецедентні зміни в роботі пропагандистської машини країни. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Daily Star.

Якщо раніше Кім Чен Ин майже щодня фігурував у новинах, відкриваючи заводи чи інспектуючи ферми, то зараз навколо нього утворився інформаційний вакуум. Про це свідчать кілька нетипових явищ. Зокрема, масове видалення знімків: Фотографії лідера почали зникати не лише з офіційних новинних ресурсів Північної Кореї, але й з міжнародних фотобанків (наприклад, Getty), де раніше публікувалися кадри з його поїздок.

Також трапляються дивні збої державних сайтів. Офіційний портал англомовної газети Pyongyang Times припинив публікувати матеріали про верховного лідера. Натомість сайт наразі перенаправляє відвідувачів на сторінку головного зоопарку КНДР. Тим часом, матеріали, які продовжують виходити, публікуються без фотографій. Згадки про диктатора стали рідкістю, а його місце на публічних заходах все частіше займають інші високопосадовці.

Достовірно підтвердити поточне місцеперебування Кім Чен Ина неможливо через ізольованість країни, проте останні його появи були такими:

25 березня. Останні надійні фото- та відеодокази. У Пхеньяні Кім Чен Ин зустрічався з Олександром Лукашенком. Вони разом здійснили публічну поїздку центральними вулицями міста.

9 червня. Зустріч із делегацією з Китаю. Ця подія супроводжувалася інформаційною тишею: прямих кадрів із зустрічі майже не було. На перших шпальтах газет публікували лише фотографії місцевих жителів, які читали новини про цей візит або дивилися телесюжети.

Наразі справжня причина зникнення лідера Північної Кореї залишається невідомою. Однак сукупність факторів – від раптової втрати публічності до систематичного видалення цифрових слідів – вказує на те, що всередині закритого режиму відбуваються серйозні зміни.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує залучити ще 30 тисяч військових із Північної Кореї для війни проти України. За його словами, підготовка до їхнього прийому триває у Воронезькій області РФ із червня. Також він повідомив про можливу передачу Москві нових пускових установок для балістичних ракет із КНДР.