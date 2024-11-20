Кислиця заявив, що керівники РФ не самогубці, щоб використати ядерну зброю

Постпред України в ООН відреагував на ядерні погрози росіян

Постпред України при ООН Сергій Кислиця не вважає, що серед російського керівництва є достатньо хоробрих людей, здатних здійснити самогубство, виконуючи погрози щодо використання ядерної зброї.

Як передає кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, про це він заявив у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів щодо змін у ядерній доктрині РФ.

«Не думаю, що хтось із російського керівництва настільки хоробрий, щоб вчинити самогубство. Люди в Росії дуже слабкі», – сказав Кислиця. – «Гадаю, що президенту Путіну нещодавно дуже чітко пояснили, що станеться, якщо він наважиться зробити те, чим погрожує західному світу».

Постпред підкреслив, що росіян потрібно змусити сісти за стіл переговорів, і єдиний спосіб це зробити – силовий.

«Ми нещодавно бачили, як телефонні дзвінки спровокували безпрецедентну атаку на Україну, а не допомогли нам переконати росіян вести переговори. Тому відповідь – це сила», – зазначив Кислиця, додавши, що світова спільнота повинна бути єдиною для запобігання війні.

Відповідаючи на прохання підтвердити повідомлення про дозвіл США бити далекобійною американською зброєю вглиб Росії, постпред зауважив: «Ви отримаєте повне пояснення цього у вечірніх новинах в Україні».

Нагадаємо, у США компанія Polymarket, яка свого часу спрогнозувала перемогу Дональда Трампа на президентських виборах, почала приймати ставки на ймовірність ядерного вибуху до кінця 2024 року.

До слова, прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков заявив, що використання західних ракет ЗСУ проти РФ може спричинити ядерну відповідь. Про це повідомляють росЗМІ.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав указ «Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в області ядерного стримування». У документі йдеться, що стримування «потенційного противника від агресії проти Росії та її союзників» належить до числа найвищих державних пріоритетів.

Також сьогодні, 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.