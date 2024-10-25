Лукашенко не вірить в участь військ КНДР у війні проти України – ISW

Лукашенко заявив, які будуть наслідки для РФ, якщо вона використає війська КНДР

Лукашенко розповів, чим обернеться участь військ КНДР у війні проти України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко сумнівається, що Володимир Путін залучить військових з Північної Кореї для зміцнення російської армії. На його думку, НАТО у відповідь на такий крок введе свої війська в Україну. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Відповідаючи на запитання ВВС, Лукашенко назвав «нісенітницею» інформацію про те, що північнокорейські військові можуть взяти участь у війні на боці Росії проти України. Він вважає, що Путін «ніколи не стане намагатися переконати» іншу країну залучити свої війська до цього конфлікту. За словами Лукашенка, розгортання військ будь-якої держави, включаючи Білорусь, на фронті в Україні стало б «кроком до ескалації» війни.

Лукашенко підкреслив, що втягнення Білорусі у війну призведе до ескалації, і що НАТО розмістить свої війська в Україні у відповідь на втручання іншої країни. Він знову заперечив будь-яку причетність своєї країни до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке частково відбувалося з білоруської території.

В інтерв'ю російському телеканалу «Россия 1» 23 жовтня Лукашенко зазначив, що російському керівництву або військовим не потрібні північнокорейські сили, оскільки на фронті достатньо російських військ, а також є значні мобілізаційні ресурси.

На його думку, Москва усвідомлює, що залучення північнокорейських військ було б «невигідним для Росії», оскільки Захід відреагував би на це відправкою військ НАТО до України.

«Прокремлівське інформаційне агентство ТАСС не опублікувало заяву Лукашенка про те, що використання північнокорейських військ суперечить інтересам Росії, зосередившись лише на його зауваженні про те, що НАТО розгорне свої сили в Україні у відповідь на участь військових КНДР», – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов заявив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

До слова, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР заробили на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії у озброєннях.

Раніше Сеул пригрозив Пхеньяну твердою відповіддю, якщо незаконне військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією продовжуватиметься.