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До інавгурації Трампа Держдеп буде зосереджений «на успіху України»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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До інавгурації Трампа Держдеп буде зосереджений «на успіху України»
Держсекретар США призначив свого заступника з політичних питань, посла Стівена Малла, керувати процесом передачі влади новій команді
фото з відкритих джерел

«Ми сповнені рішучості максимально використати час, який залишився», – підкреслив представник відомства

Нинішнє керівництво зовнішньополітичного відомства США зосередиться на досягненні прогресу на найбільш важливих напрямках впродовж перехідного терміну, в тому числі, на досягненні Україною найкращої позиції для успіху. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає «Укрінформ».

«Держсекретар чітко зазначив, що має намір використати час, який залишився на посаді, щоби досягти відчутного прогресу в низці важливих питань», – зауважив представник Держдепу.

За його словами, це стосується, зокрема зусиль, «щоб Україна перебувала в найкращій можливій позиції для досягнення успіху».

Крім того, йдеться про підтримку «вільного й процвітаючого Індо-Тихоокеанського регіону, успіху в конкурентному протистоянні з Китаєм, припинення бойових дій та стабілізації в Лівані й Газі».

«Нам не бракуватиме роботи впродовж наступних 74 днів, і ми сповнені рішучості максимально використати час, який залишився», – підкреслив представник відомства.

Крім того, він повідомив, що держсекретар США призначив свого заступника з політичних питань, посла Стівена Малла, керувати процесом передачі влади новій команді. У цьому зв’язку Міллер підкреслив важливість провести плавний, ефективний і професійний процес переходу між адміністраціями.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки наразі не бачать жодних підтверджень, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів про завершення війни в Україні не на своїх умовах. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

До слова, Держдеп оголосив три нові ініціативи на допомогу українцям.

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Теги: путін Україна диктатор Держдепартамент США війна

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