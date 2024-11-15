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Ізраїль атакував дослідницький центр з розробки ядерної зброї в Ірані

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ізраїль атакував дослідницький центр з розробки ядерної зброї в Ірані
Атаковано іранську лабораторію, де проводили ядерні дослідження
фото: Maxar Technologies

Ізраїльська атака знищила складне обладнання, необхідне для ядерних досліджень

Ізраїль наприкінці жовтня знищив діючий дослідницький центр з розробки ядерної зброї в Ірані. Про це повідомляє Axios.

Зазначається, що було атаковано центр «Телеган-2» на території військового комплексу «Парчин». Він був частиною іранської програми зі створення ядерної зброї, доки у 2003 році Іран не заморозив його роботу.

Видання пише, що там проводили випробування вибухівки, яка мала приводити в дію ядерний пристрій. Ізраїльська атака знищила складне обладнання, необхідне для таких досліджень.

Axios зауважує, що Іран відновив дослідження на об’єкті, які можуть бути застосовані як для розробки ядерної зброї, так і представлені як проєкти для цивільних цілей.

«Вони вели наукові дослідження, які могли б закласти основу для виробництва ядерної зброї. Це був секрет. Лише невелика частина іранського уряду знала про це», – сказало джерело видання.

Раніше, Ізраїль знищив три російські зенітно-ракетні комплекси С-300 під час повітряних ударів по військових об’єктах на території Ірану в суботу, 26 жовтня. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на американських та ізраїльських офіційних осіб.

Як повідомлялося, Іран має набагато потужніші, ніж ядерну зброю, секретні озброєння. Про це пише агентство Asriran з посиланням на колишнього секретаря комісії з розвитку та озброєнь КВІР Ебрахіма Ростамі. Колишній член Корпусу вартових Ісламської революції додав, що у сфері озброєнь Тегеран має «величезні секретні можливості», які вдалося самостійно наростити протягом останніх десятиліть.

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Теги: Іран Ізраїль ядерна зброя

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